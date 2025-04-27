Разработчики решили развивать игру через бесплатные обновления.

Разработчики Baldur’s Gate 3 подтвердили, что не планируют выпускать платные дополнения, несмотря на огромный успех игры и ожидания аудитории.

Вместо DLC команда сосредоточилась на бесплатных обновлениях, добавляя в игру крупные нововведения и поддерживая интерес без монетизации. Глава студии Свен Винке объяснил решение просто: разработка дополнений показалась команде скучной и лишённой настоящей страсти:

"У нас был огромный хит. Все говорили: 'DLC туда, DLC сюда', но мы сели, подумали и спросили себя: 'Что мы на самом деле хотим делать?'".

Последнее крупное обновление, Patch 8, добавило в Baldur’s Gate 3 12 новых подклассов, фоторежим и поддержку кроссплея. На этом развитие игры завершено: Larian официально сообщила, что переключается на работу над новым проектом.

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Ранее арт-директор Larian рассказала, что Baldur's Gate 3 могла быть мультяшной, чтобы походить на стиль DnD. Студия дважды полностью меняла дизайн всей игры.

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