Адвокат рассказала, как формируется размер выплат и что на это влияет.

В связи с войной в Украине значительно увеличили армию. Как следствие у нас со временем появится в разы больше военных пенсионеров.

Адвокат Адвокатского бюро "Ивана Хомича" Елена Воронкова рассказала УНИАН, во сколько лет военные уходят на пенсию в Украине и все самые важные нюансы.

По ее словам, военнослужащие могут уйти на заслуженный покой в молодом возрасте - до 45 лет, в том случае, если во время пребывания на службе им установят статус лица с инвалидностью. Они также имеют право выйти на пенсию до того, как им исполнится 45 лет. Для этого у лица должно быть за плечами 25 или более лет службы. Кроме того, военнослужащий может выйти на пенсию по достижению 45 лет по смешанному стажу. Для этого нужно не менее 25 лет трудового стажа, из которого не менее 12,5 лет - это военная служба.

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Пенсия военным пенсионерам после 60 лет

У пенсионеров, которые давно вышли на пенсию, размер выплат отличается в зависимости от:

ведомства, из которого они увольнялись;

года, во время которого происходило увольнение;

количества лет выслуги, которая у них есть.

То, какая пенсия в Украине у военных, регулируется постановлением Кабмина 713. Согласно этому документу, размер этих выплат не может быть меньше, чем 3854 грн. В Украине уже состоялся ряд повышений пенсий. В частности, в период с 2022 по 2025 годы проведена индексация выплат военным пенсионерам. И теперь минимально военные пенсионеры получают, как правило, 8-9 тысяч гривень пенсии. Меньшие пенсии могут быть, но это - исключительные случаи.

"К примеру, бывшие военнослужащие Вооруженных сил Украины, которые занимали руководящие должности, имели звание полковника или подполковника и отслужили необходимое количество лет, получают сейчас от 14 до 18 тысяч гривень пенсии и имеют возможность увеличить свою пенсию", - отметила Воронкова.

Максимальный возраст выхода обычных военнослужащих и старшего офицерского состава (майор, подполковник, полковник) на пенсию составляет 60 лет, а высшего офицерского состава (генералы) - 65 лет.

Пенсия военнослужащих по инвалидности

Есть разные военные с инвалидностью. Существует инвалидность войны, а есть - армии. Если военный-контрактник получил статус лица с инвалидностью войны, то ему будет начисляться процент от денежного обеспечения, которое он получал во время прохождения службы.

К примеру, лицо служило и имело денежное обеспечение в размере 20 тысяч гривень. При выходе на пенсию по инвалидности войны такой военный будет иметь право на получение 100% от денежного обеспечения в случае получения 1 группы инвалидности. Если контрактник получил 2 группу инвалидности, то ему должны выплачивать 80% от денежного обеспечения, а в случае получения 3 группы - 60%.

Если же статус лица с инвалидностью войны получил мобилизованный человек или лицо, проходившее срочную службу и имеющее минимальное количество лет выслуги, то ему немного по другому механизму будут рассчитывать размер пенсии. Этим лицам высчитывают пенсию как гражданскую - то есть она будет зависеть от заработка человека, и установлен ее минимальный размер.

В этом случае минимальная военная пенсия по инвалидности 3 группы будет составлять 8500 гривень, для 2 - 12396 гривень, а для первой - 15347 гривень.

Как правило, таким лицам государство "дотягивает" выплаты до минимального размера, потому что по расчетам сумма пенсии получается меньше, чем установленная "минималка".

У лиц, получивших инвалидность армии, значительно меньше выплаты. В частности, солдатам и матросам, которые проходили срочную службу, и рекрутам, после получения инвалидности гарантированы следующие минимальные выплаты:

если есть 3 группа - 4396 грн;

2 группа - 4610 грн;

1 группа - 5025 грн.

Далее рассмотрим, что еще влияет на эти выплаты.

От чего зависит военная пенсия по инвалидности

Есть несколько вариантов выхода военных на пенсию - выслуга лет и инвалидность. В случае выхода на пенсию по выслуге лет, размер пенсии бывшего военного будет зависеть от того, сколько он отслужил и какую должность занимал (чем выше должность - тем больше сумма денежного обеспечения). За 20 лет выслуги лицо получит 50% от суммы денежного обеспечения, а за каждый последующий год службы - дополнительно по 3%. То есть, отслужив 25 лет, военный должен получить 65% от денежного обеспечения. Если же лицо отслужило 30 лет и уволилось в период до 2011-2014 годов, то оно получит 80% от той суммы, которую получало во время службы. До 2011 года максимальный размер пенсии в процентном значении составлял 90%, с 2011 до 2014 - 80%, а с 2014 - 70%.

Если лицо имеет 2 группу инвалидности войны, но у него есть 33 года выслуги, то ему выгоднее оформлять пенсию не по инвалидности, а по выслуге лет. Военная пенсия по инвалидности 2 группы составила бы 80% денежного обеспечения, а за выслугу лет - 89%. Кроме того, этому лицу должны еще доплачивать 25% от суммы пенсии как лицу с инвалидностью войны.

Как посчитать пенсии военным в Украине в 2025 году

Классическая военная пенсия - это процент от денежного обеспечения военнослужащего. То есть, если лицо в среднем за 24 календарных месяца получало денежное обеспечение в размере 20 тысяч гривень, то размер пенсии будет высчитываться в процентах именно от этой суммы. К примеру, если человек отслужил 25 лет, то пенсия будет 65% от 20 тысяч гривень.

В том случае, если человек служил 30 лет и уволился со службы до 2011 года, то тогда размер пенсионной выплаты составит 80% от 20 тысяч гривень.

Рассмотрим, какая пенсия у военных, которые сейчас планируют выйти на пенсию. Это можно самостоятельно рассчитать.

Чтоб узнать свое денежное обеспечение за 24 календарных месяца перед увольнением - нужно сложить должностной оклад, оклад за воинское звание и надбавку за выслугу лет, а также ежемесячные дополнительные виды денежного обеспечения. Сюда не включаются боевые выплаты.

Далее к сумме основных видов денежного обеспечения по последней должности нужно прибавить сумму дополнительных видов денежного обеспечения, разделенную на 24 месяца, и таким образом будет получена средняя сумма денежного обеспечения, от которой и будет рассчитываться военная пенсия.

Если говорить про надбавки, то они предоставляются военным во время прохождения службы и входят в состав денежного обеспечения. В частности, есть надбавки за особенности прохождения службы, режимные ограничения, за знание иностранных языков. А есть ежемесячные доплаты к пенсии.

Военным, которые вышли на пенсию до 2018 года и не добивались перерасчета пенсии через суды, предусмотрена доплата к пенсионным выплатам в размере 2 тысяч гривень.

Есть еще, в частности, доплата за участие в боевых действиях - она составляет более 500 гривень. Кроме того, военным пенсионерам дают доплаты на детей, они составляют около 1000 гривень на одного ребенка.

Военные пенсионеры также могут получать доплаты за особые заслуги. Такие доплаты составляют примерно 300 гривень.

Родственники военного пенсионера после его смерти не могут в полном объеме получать его пенсию. Но после смерти военного пенсионера его родные могут оформить пенсию в связи с потерей кормильца. Гражданская пенсия составляет 50% от размера пенсии кормильца, а у военных - это процент от сумм денежного обеспечения - 30, 50, 70 процентов в зависимости от причины смерти военнослужащего и количества иждивенцев. То есть, если военный пенсионер получал 5 тысяч гривень пенсии, но денежное обеспечение у него составляло 12000 грн, то каждому из членов его семьи могут назначить пенсию по потере кормильца в сумме 4000, 6000 или 8400 тысяч гривень. Стоит отметить, что человек может получать только какой-то один вид пенсии - или свою, например, по возрасту или инвалидности, или по потере кормильца.

Льготы военным пенсионерам после 60 лет в Украине

Также адвокат уточнила, какая пенсия по УБД.

"Именно для военных пенсионеров как отдельной категории лиц льготы не предусмотрены. Когда-то для ветеранов военной службы была предусмотрена льгота на оплату коммунальных услуг, но сейчас ее нет", - отметила Воронкова.

Теперь льготы военных пенсионеров могут быть связаны с тем, что они имеют или статус участников боевых действий, или лица с инвалидностью, или чернобыльца или просто пользуются теми же льготами, что и все украинские пенсионеры.

Если военный пенсионер, к примеру, имеет статус УБД, то тогда он может иметь, в том числе 75% льготы на оплату коммунальных услуг, льготу на получение земельного участка, а также право на льготный проезд.

справка Елена Воронкова адвокат Адвокатского бюро "Ивана Хомича" Окончила Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого. Аспирант Государственного научного учреждения "Институт информации, безопасности и права Национальной академии правовых наук Украины". Специализируется на вопросах социального обеспечения населения и военнослужащих.

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