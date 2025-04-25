Эта обновленная версию Days Gone, которая вышла в 2019 году и за это время стала культовой среди поклонников.

Bend Studio выпустила Days Gone Remastered – обновленную версию зомби-боевика в открытом мире, который вышел в 2019 году. Версия ремастера для PlayStation 5 обойдется в $10, на ПК все немного сложнее.

Графические улучшения, реализованные в версии Days Gone для PlayStation 5 появились на ПК бесплатно – они уже включены в билде 18212596. Игроки получили улучшенную графику, доработанное освещение, новую симуляцию атмосферы/неба, новые специальные возможности и поддержку DualSense.

Кроме того, на ПК вышло дополнение Broken Road, которое добавляет в игру новый контент: например, режим "Натиск орды", в котором необходимо выживать волны противников, а также возможность скоростного прохождения и режим Permadeath. Дополнение стоит $10 (300 грн).

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Полная стоимость Days Gone Remastered составляет 50 долларов (~1199 грн). Владельцы Days Gone для PS4, цифровой или физической, могут улучшить ее до ремастера за 10 долларов.

Пока выпуск обновленной версии Days Gone не привел к существенному росту аудитории игры. Сейчас онлайн в Days Gone в Steam лишь на пару сотен человек выше, чем в то же время 24 апреля. Судя по всему, сейчас геймерам интересны совсем другие игры, например, Clair Obscur Expedition 33 и ремастер Oblivion.

Кратко о Days Gone

Days Gone — это экшен от третьего лица в антураже постапокалипсиса. Действия игры разворачиваются спустя два года после глобальной пандемии, которая превратила большую часть населения планеты во "фриков" (местный аналог зомби).

Главным героем выступает наемник Дикон Сент-Джон — бывший член байкерской группировки "Бешеные псы". В игре можно исследовать открытый мир на мотоцикле, искать лагеря выживших и сражаться с "фриками".

Игра, полюбившаяся многим игрокам, скорее всего, останется без второй части. Ранее разработчики Days Gone рассказали, каким могло бы быть продолжение игры.

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