Bethesda официально представила The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, обновленную версию культовой RPG 2006 года.

Ремастер уже вышел на ПК, Xbox Series, Playstation 5 и доступен в Game Pass. Цена стандартного издания - 1800 гривен, цена Deluxe издания с новой(!) броней для коня - 2200 гривен.

На презентации показали геймплей и подтвердили, что в игру вошли все крупные дополнения, включая Shivering Isles и Knights of the Nine, а также подборка мини-DLC.

Визуально Oblivion серьезно изменился: улучшены эффекты, переработанное освещение, новая анимация, апгрейд текстур и интерфейса. Геймплей тоже подтянули под современные стандарты, сохранив дух оригинала, сохранив, как говорят разработчики, дух оригинала. Также подтвердились слухи об использовании Unreal Engine 5 и измененной боевке.

А вот системные требования оказались не такими щадящими, как можно было ожидать от игры на базе старого проекта:

Минимальные системные требования

ОС: Windows 10 64-bit

Процессор: AMD Ryzen 5 2600X / Intel Core i7-6800K

ОЗУ: 16 GB

Видеокарта: AMD Radeon RX 5700 / NVIDIA GeForce 1070 Ti

DirectX: 12

Место на диске: 125 GB

Рекомендуемые системные требования

ОС: Windows 10 64-bit

Процессор: AMD Ryzen 5 3600X / Intel Core i5-10600K

ОЗУ: 32 GB

Видеокарта: AMD Radeon RX 6800XT / NVIDIA RTX 2080

DirectX: 12

Место на диске: 125 GB

Теперь остается главный вопрос: достаточно ли этого апгрейда, чтобы снова нырнуть в Сиродил? Или разумнее дождаться Skyblivion, над которым моддеры работают не первый год?

Ну, теперь можно дальше ждать The Elder Scrolls 6. Недавно бывший аниматор Bethesda рассказал, что компания вряд ли будет расширять штат ради новой части "Свитков".

