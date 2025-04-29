Из игры убрали практически все механики из San Andreas, чтобы успеть выпустить игру в срок.

Сегодня GTA 4 исполнилось 17 лет, в честь этого бывший технический директор Rockstar North Оббе Вермей поделился закулисьем разработки игр, и рассказал, сколько всего пришлось вырезать ради "некст-гена".

Ветеран студии рассказал в X (бывший Twitter), чтобы сделать игру по-настоящему некстгеновой, разработчикам пришлось пойти на серьёзные жертвы.

Вермей перечислил целый список вырезанных фич, которые уже были в GTA: San Andreas: параметры веса и выносливости, стелс, плавание под водой, самолёты, джетпаки, танки, тюнинг, несколько городов и даже велосипеды. Почти всё это убрали просто потому, что не хватало времени, художники и техотдел не успевали довести все элементы до нужного качества.

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В отличие от предыдущих частей, миссии в GTA 4 впервые начали проектировать вокруг сюжета, а не наоборот. Приоритетной платформой стала Xbox 360, на ней было проще работать, тогда как Playstation 3 доставляла немало боли. В то же время, команда реализовала многопользовательский режим на 32 человека, именно он в будущем стал основой для GTA Online.

Поначалу релиз планировали на октябрь 2007-го, но уже за три месяца стало ясно: не успевают. Перенос был неизбежен. Вермей считает, что с GTA 6 может повториться похожая ситуация, но подчёркивает, что это его личное мнение, а не инсайд.

Он также пояснил, почему четвёрка сначала вышла на консолях: тогда они приносили больше денег. Но сейчас ситуация изменилась, и он надеется, что ПК-версия GTA 6 появится быстрее.

Также, по мнению Вермея, Rockstar не стоит выпускать больше трейлеров, хайпа вокруг игры и так достаточно, а эффект неожиданности только усилит релиз.

Вермей из Rockstar спустя девять месяцев после выхода четвёртой части. Всё из-за роста команды, после чего работа стала приносить всё меньше удовольствия. Он тогда предположил, что серия станет мрачнее и реалистичнее, но, по его словам, к счастью, этого не случилось. И об уходе он не жалеет.

Ранее Оббе Вермей рассказал, что вырезали из San Andreas. Изначально планировалось, что каждый город штата будет находиться на отдельной карте, а игроку нужно будет путешествовать между ними на транспорте.

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