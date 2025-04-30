Разбираемся, в какое время и как правильно посадить розы в открытый грунт, чтобы саженцы прижились.

Весна - лучшее время, чтобы посадить розы, однако с этим делом спешить не стоит. Высаженные в грунт слишком рано саженцы долго будут укореняться, а совсем слабые могут и погибнуть. Когда лучше сажать розы - как выбрать для них наиболее подходящее время и место, рассказываем ниже.

Когда сажать розы весной в Украине - что говорят садоводы и народные приметы

Так как в разных регионах Украины климат и погодные условия отличаются, то ориентироваться советуют на состояние почвы - она должна прогреться вглубь (на штык лопаты) до +12°С.

Но так как не все могут понять, какой температуры нынче почва, то в подмогу идут народные приметы:

Видео дня

саженцы со спящими почками и без веточек высаживают, когда у березы распустятся листья;

саженцы с веточками или листочками - когда начинает распускаться сирень.

Также проснувшиеся растения (с веточками и листочками) лучше высаживать, когда пройдет угроза возвратных заморозков - довольно нередкое явление весной.

Где лучше сажать розы в тени или на солнце

Розы - уроженки юга, поэтому они любят солнце. Высаживать их следует на хорошо освещенном участке, по крайней мере, солнце должно освещать кусты хотя бы в первой половине дня. Если высадить в тени, то, скорее всего, цветки будут мелкими, а сами растения начнут болеть.

Место также лучше выбирать на возвышенности - в низинах будет собираться вода и есть риск, что корни цветов начнут гнить.

Почва нужна плодородная и рыхлая, если грунт тяжелый, то его облегчают (например, добавляют песок).

Как правильно посадить розы в открытый грунт

Сложностей возникнуть не должно, но все-таки следует придерживаться нескольких правил:

для начала выкапывают ямы глубиной на 15 см больше, чем длина коней саженца и диаметром около 50-60 см;

на дно нужно выложить слой дренажа высотой около 10 см – это может быть битый кирпич или мелкий щебень, сверху можно положить компост вперемешку с грунтом;

затем установить саженец и руками засыпать яму, хорошо уплотняя;

хорошо полить теплой водой, а сверху можно замульчировать, например, соломой.

Важно: розы не любят холодной воды, поэтому старайтесь поливать их теплой (около +20°С) и отстоянной.

Первый месяц саженцы советуют поливать каждый день, но при этом нужно следить за тем, чтобы од ними не застаивалась вода (то есть, важно не заливать цветы). Полив будет нужен ранним утром или вечером, после 18.00, когда солнце уже не так активно. Также первые 8-10 дней саженцы советуют притенять от палящего дневного солнца.

Ранее мы также рассказывали, что посадить рядом с розами, чтобы они роскошно цвели.

Вас также могут заинтересовать новости: