Релиз продолжения Ghost of Tsushima запланирован на 2 октября.

Разработчики из Sucker Punch поделились новыми деталями о Ghost of Yotei, продолжении Ghost of Tsushima, включая информацию о нелинейной кампании.

В интервью для Famitsu гемдиректора игры Нэйт Фокс и Джейсон Корнелл рассказали о следующем проекте студии, который будет отличаться от предыдущих работ.

В Ghost of Yotei игроки будут преследовать группу воинов, известных как Шестёрка Ётэй, которые принесла разрушение и смерть по всей Японии. В процессе игры на поясной ленте главной героини Ацу будет отображаться список имен тех, кого она преследует.

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Для подготовки к игре Фокс и Корнелл посетили Хоккайдо, где происходят события игры: "Мы получили помощь от разных консультантов, чтобы точно изобразить культуру айнов того времени. Как и в предыдущей игре, мы тщательно исследовали японскую культуру и интегрировали её в этот проект".

Игроки смогут преследовать членов Шестёрки Ётэй в любом порядке, а также будут доступны новые виды оружия для ближнего боя. Вдохновением для игры послужили как японское кино, так и западные драмы:

"В плане открытого мира Ghost of Yotei - это самая свободная и масштабная игра, которую мы когда-либо создавали".

Релиз Ghost of Yotei запланирован на 2 октября. Игра будет эксклюзивом для Playstation 5.

Ранее мы рассказывали, что в Ghost of Yotei будет более разнообразный открытый мир. Творческие директора Sucker Punch рассказали, что в сюжете игры акцент сделан на идеи Призрака.

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