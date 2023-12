Naughty Dog выпустила релиз, в котором объяснила, что проект съел бы все свободные ресурсы, которые студия хочет использовать для создания одиночных игр с сюжетом.

Долгострой непростой судьбы, игра The Last of Us Online приказала долго жить, на этот раз - официально. Разрабатывавшая и потратившая массу сил, времени, ресурсов и денег студия Naughty Dog объявила, что мультиплеерная часть франшизы никогда не увидит свет - причина в том, что перед переходом к полноценному производству команда разработчиков осознала масштабы проекта и количество необходимых ресурсов для его поддержки.

"Мы понимаем, что многие из вас с нетерпением ждали новостей о проекте, который мы назвали The Last of Us Online. Сказать это нелегко: мы приняли невероятно трудное решение прекратить разработку этой игры", - говорится в заявлении компании.

В Naughty Dog уточнили, что главной причиной для отмены стало то, что мультиплеерный проект был слишком большим, потому его разработка автоматически съела бы все ресурсы студии для создания новых одиночных игр:

Видео дня

"Когда мы вышли на полную мощность производства, масштаб наших амбиций стал очевиден. Чтобы выпустить и поддержать The Last of Us Online, нам придется использовать все ресурсы нашей студии для поддержки контента после запуска на долгие годы, что серьезно повлияет на разработку будущих однопользовательских игр. Так что перед нами было два пути: стать студией, предоставляющей исключительно онлайн-игры, или продолжать концентрироваться на однопользовательских повествовательных играх, которые определяют Naughty Dog."

В заключение студия поблагодарила сообщество за поддержку.

После объявления об отмене инсайдер Dusk Golem показал скриншот главного меню отменённой игры - судя по нему, в игру собирались добавить внутриигровой магазин с battlepass.

Первоначально The Last of Us Online задумывался как онлайн-режим для второй части игры, а после того, как проект расширился, в сети появились слухи, что это может быть standalone-игра. Сейчас Naughty Dog занимается несколькими одиночными играми. Их подробностей пока нет.

The Last of Us Part II - это видеоигра, разработанная студией Naughty Dog и изданная компанией Sony Interactive Entertainment. Она продолжает историю из первой части, сосредотачиваясь на персонажах Элли и Джоэла, и их путешествии в опустошенном постапокалиптическом мире, пораженном инфекцией, превращающей людей в опасных мутантов.

Вас также могут заинтересовать новости: