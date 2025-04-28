Когда будут удачные и неудачные дни месяца для работы, поездок, решения финансовых и других вопросов, подскажет календарь лунных фаз в мае.

Последний месяц весны 2025 начнется с фазы растущей Луны, которая продлится до 12 числа - "цветочного" полнолуния. Оно советует освободиться от старого "багажа", а новолуние 27 мая - зовет выйти в свет. Когда ожидаются наиболее благоприятные дни в конце весны и когда лучше отложить или перенести запланированные дела - смотрите ниже лунный календарь 2025 на май.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Напомним, ранее мы публиковали лунный календарь стрижек на май 2025 - когда лучше всего делать процедуры и стричь волосы.

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Фазы Луны в мае 2025 и транзит других планет

Лунный цикл меняется каждые 29,5 дня (в среднем), за которые Луна проходит свои четыре основные фазы и четыре промежуточные. По мнению астрологов, положение спутника Земли и транзит других планет по небосклону оказывают влияние на нашу жизнь, эмоции и поступки в разных сферах.

Май обещает быть спокойным, с легкой и беззаботной энергией, пишет Almanac.com. Вот какими будут основные фазы Луны в мае 2025 и транзит планет:

1-11 мая - растущая Луна, ретроградный Плутон, Меркурий в Тельце

Новая Луна, которая взошла 27 апреля, продолжает расти в начале мая. В период растущей фазы спутника Земли, 4 мая, Плутон начнет свое ретроградное движение и закончит его 13 октября. По мнению астрологов, он создаст идеальный фон для глубокого самоанализа - можно будет погрузиться в себя, докопаться до корней проблем, избавиться от вредных привычек.

10 мая Меркурий перейдет в знак Тельца и останется там до 25 числа. Он запустит практическое мышление, а решения, основанные на приземленном здравом смысле, позволят совершить меньше ошибок. Это также хорошее время для благоустройства дома.

12 мая - полнолуние в Скорпионе

Это время, когда следует отпустить обиды и освободиться от старого багажа. Интуиция будет на высоте - обращайте внимание на свои чувства, но попридержите эмоции, а лучше посвятите день уходу за собой.

13-26 мая - убывающая Луна, Солнце в Близнецах, Сатурн в Овне, Меркурий в Близнецах

Солнце в Близнецах пробудет до 20 июня - это очень социальный период, когда будет много общения, любопытства, остроумия и да, сочных сплетен, которые трудно игнорировать. В течение месяца вам захочется побаловать свой ум занятиями, книгами, небольшими поездками и соседскими вечеринками.

Главная новость месяца - 24 мая Сатурн входит в знак Овна. Сатурн ассоциируется с границами, структурами и уроками, а Овен - "дикий ребенок", который норовит нарушить правила. Вам захочется найти способ усмирить свою импульсивную сторону. Возьмите на себя ответственность за свои проблемы и ведите себя как взрослый человек - если вы это сделаете, вас ждет новый захватывающий рост. Период продлится около двух лет.

25-го числа Меркурий переходит в домашнюю зону Близнецов, где пробудет до 8 июня. Это лучшее время для того, чтобы учиться, но вы можете легко отвлечься, поэтому постарайтесь не браться за все подряд.

27 мая - новолуние в Близнецах

Благоприятно для начала новых разговоров, подписания контрактов и выхода в свет. Зачем сидеть взаперти, если есть возможность повеселиться на солнце.

С 28 мая снова начинается период растущей Луны.

Когда будут благоприятные и неблагоприятные дни в мае 2025 по лунному календарю

Согласно лунному календарю на май в этом месяце ожидаются такие благоприятные и неблагоприятные даты:

благоприятные дни месяца - 7, 14, 28 мая;

благоприятные дни в целом - 2, 3, 8, 13, 15, 17, 18, 19 мая;

наиболее неблагоприятные дни месяца - 12, 23, 27 мая.

Все остальные даты считаются нейтральными.

Успех или неудача в разных сферах жизни зависят также не только от фазы Луны, но и ее положения относительно знаков Зодиака.

Когда в мае 2025 будут удачные дни в разных сферах:

начинания: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 28, 29, 30, 31;

финансы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31;

работа: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 28, 29, 30, 31;

любовь: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31;

зубы: 5, 6, 7, 8, 15, 16, 17, 18, 24, 25, 26;

поездки: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 26, 28, 31.

Ранее мы также публиковали лунный посевной календарь на май 2025.

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