Выход в ранний доступ запланирован на этот год.

Разработчики Subnautica 2 поделились свежими подробностями о проекте в новом девлоге, где показали геймплей и рассказали о ключевых изменениях в игровом процессе.

Главное нововведение - полноценная поддержка кооператива до четырёх человек. Игроки смогут вместе строить базы, ремонтировать технику и исследовать подводные глубины. При этом разработчики подчёркивают: несмотря на новый формат, дух одиночного исследования останется важной частью игры.

Особое внимание уделено новым механикам выживания. Теперь игроки смогут "прокачивать" своё тело, поглощая генетические материалы, найденные в глубинах океана. Эта система должна добавить вариативности в прокачку и открыть доступ к новым способностям. Судя по девлогу, процесс будет сопровождаться рекомендациями ИИ-помощника, который подталкивает к экспериментам без полной гарантии безопасности.

Видео дня

По визуальной части Subnautica 2 делает ставку на движок Unreal Engine, что позволяет создавать более сложные биомы и проработанные подводные ландшафты. Разработчики упомянули зоны "Обсерватория" и "Кладбище".

Процесс тестирования пока идёт в ранней стадии, и команда продолжает активно дорабатывать проект. Особые усилия направлены на оптимизацию работы в кооперативе и баланс механик исследования, чтобы совместная игра не разрушала атмосферу погружения и одиночного выживания.

Полноценного релиза пока ждать рано: Subnautica 2 готовится выйти в ранний доступ ближе к концу года. До этого момента разработчики планируют выпустить ещё несколько подобных девлогов, чтобы показывать ход развития проекта и собирать обратную связь от игроков.

Ранее мы рассказывали, что разработчики Subnautica 2 предупредили игроков о мошенниках, которые предлагают протестировать игру. Unknown Worlds не будет рассылать приглашения на плейтесты в личные сообщения Steam.

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