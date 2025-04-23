По мнению Майка Ибарры, старые игры не смогут так же удивить современных игроков, как, например, Elden Ring.

Бывший президент Blizzard Майк Ибарра высказался по поводу выхода The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, который уже доступен на ПК, Xbox Series, PS5 и в подписке Game Pass.

Хотя переиздание классической RPG 2006 года привлекло широкое внимание, Ибарра скептически оценивает его перспективы на фоне современных хитов.

"Я скептически отношусь к ремастерам двадцатилетних игр. То, что когда-то было потрясающим, в обновлённом виде уже не сможет конкурировать с современными шедеврами вроде Elden Ring. Планка жанра поднялась".

На замечание об эффекте ностальгии Ибарра ответил, что подобные чувства уже не так работают, как раньше: "Я понимаю, о чём вы, но сейчас у нас было уже столько ремастеров, что запас ностальгии ограничен. Мне кажется, игровое сообщество хочет чего-то нового сильнее, чем когда-либо".

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Тем временем Oblivion Remastered показывает хороший старт: игра быстро стала лидером мировых продаж в Steam и набрала тысячи отзывов менее чем за час после релиза. Сейчас 82% отзывов положительные, и большинство критики связано не с устаревшим дизайном, а с техническими огрехами.

Для части аудитории Oblivion - это вообще новая игра: многие познакомились с серией только после выхода Skyrim в 2011 году. Поэтому интерес к ремастеру может быть обусловлен не столько ностальгией, сколько желанием впервые пройти один из главных тайтлов своего времени в актуальной форме.

Ранее мы рассказывали, что Bethesda подарила копии ремастера Oblivion создателям фанатского ремейка.

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