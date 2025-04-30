И GTA 6, и Borderlands 4 принадлежат издательству Take-Two.

Рэнди Питчфорд, глава Gearbox, опроверг слухи о том, что перенос релиза Borderlands 4 связан с выходом GTA 6.

У себя в X он написал, что решение сдвинуть дату выхода на более ранний срок было продиктовано исключительно внутренней уверенностью в качестве игры и темпах разработки.

"Выпуск Borderlands 4 раньше запланированного - это на 100% результат нашей уверенности в проекте, задачах и темпах фикса багов. И ровно на 0% - реакция на релизы других игр, реальных или гипотетических".

И хотя Rockstar до сих пор не назвала точную дату выхода GTA 6, её релиз официально запланирован на осень. Обе игры издаёт Take-Two, и в прошлом компания уже заявляла, что не будет выпускать GTA и Borderlands слишком близко друг к другу.

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Тем временем рыночные аналитики называют GTA 6 крупнейшим развлекательным релизом 2025 года. По данным The Game Business, несколько крупных издателей уже готовят запасные графики, чтобы не столкнуться с игрой Rockstar лоб в лоб.

Ранее мы рассказывали, что GTA 6 может стать самым продаваемым медиа в истории. Прогнозируется, что за первый год игра заработает 3.2 миллиарда долларов.

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