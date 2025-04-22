Также игра появится в Xbox Game Pass.

Bethesda готовится выпустить ремастер The Elder Scrolls IV: Oblivion сразу после анонса, который произойдёт 22 апреля в 18:00.

По данным издания MP1st, игра появится на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series, а также сразу будет включена в подписку Game Pass.

По информации того же издания, ремастер будет куда ближе к полноценному ремейку: графику подтянули до современных стандартов, а боевые механики вроде стрельбы из лука и блоков пересобрали с нуля. Фанаты оригинала 2006 года, похоже, получат не просто освежённую картинку, а ощутимо другую версию знакомой вселенной.

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Также недавно стало известно, что на ПК обновлённый Oblivion займёт около 120 ГБ, цифра внушительная, особенно по меркам ремастеров. Вероятно, это связано с переработанными текстурами, освещением и, скорее всего, сменой движка: по слухам, разработчики сменили устаревший Gamebryo на Unreal Engine 5.

Ранее мы рассказывали, что в ремастер Oblivion перенесут все DLC из оригинала, и да, броню для лошади тоже. Также в игре появится дополнение, которое выпускалось эксклюзивно для PS3.

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