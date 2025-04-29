Рассекречена самая дешевая видеокарта AMD нового поколения с 16 ГБ памяти

Конкурент Nvidia GeForce RTX 5060 Ti и RTX 5060.

AMD представит новую бюджетную видеокарту Radeon RX 9060 XT 21 мая в ходе крупной выставки Computex 2025, сообщает Wccftech. Продажи, как ожидается, стартуют попозже – в июне.

По сочетанию возможностей и стоимости новинка должна оказаться выгоднее новейших видеокарт Nvidia – GeForce RTX 5060 Ti и RTX 5060. Ускоритель выйдет в двух версиях: 8 ГБ и 16 ГБ. Обе будут использовать память GDDR6 (20 Гбит/с) с шиной 128 бит.

Характеристики Radeon RX 9060 XT

2048 вычислительных блоков.

Частота графического чипа от 2620 МГц до 3230 МГц.

8 или 16 гигабайт GDDR6.

128-битная шина памяти, пропускная способность 320 ГБ/сек.

Блок питания мощностью 500 Вт минимум.

От Radeon RX 9070 бюджетная карточка будет отличаться урезанной шиной памяти и сниженным количеством вычислительных блоков.

Видео дня

Сообщается, что AMD нацеливается на ценовой диапазон $269-$299 для 8 ГБ Radeon RX 9060 XT и $329-$379 для 16 ГБ модели.

Ранее обозреватели назвали лучшие связки процессора и видеокарты для игрового ПК в 2025 году. Список разбит для разных бюджетов и ожидаемого качества графики: 1080р, 2К или 4К.

Свежий опрос Steam показал, что Nvidia GeForce RTX 3060 является самой популярной видеокартой среди геймеров. Второе место занимает RTX 4060, на третьем находится ее мобильная версия.

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