Рассекречена самая дешевая видеокарта AMD нового поколения с 16 ГБ памяти

AMD представит новую бюджетную видеокарту Radeon RX 9060 XT 21 мая в ходе крупной выставки Computex 2025, сообщает Wccftech. Продажи, как ожидается, стартуют попозже – в июне.
По сочетанию возможностей и стоимости новинка должна оказаться выгоднее новейших видеокарт Nvidia – GeForce RTX 5060 Ti и RTX 5060. Ускоритель выйдет в двух версиях: 8 ГБ и 16 ГБ. Обе будут использовать память GDDR6 (20 Гбит/с) с шиной 128 бит.
Характеристики Radeon RX 9060 XT
- 2048 вычислительных блоков.
- Частота графического чипа от 2620 МГц до 3230 МГц.
- 8 или 16 гигабайт GDDR6.
- 128-битная шина памяти, пропускная способность 320 ГБ/сек.
- Блок питания мощностью 500 Вт минимум.
От Radeon RX 9070 бюджетная карточка будет отличаться урезанной шиной памяти и сниженным количеством вычислительных блоков.
Сообщается, что AMD нацеливается на ценовой диапазон $269-$299 для 8 ГБ Radeon RX 9060 XT и $329-$379 для 16 ГБ модели.
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