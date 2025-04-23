Это будет Web3 стратегия с возможностью сохранить свою колоду карт в формате NFT.

Ubisoft вспомнила про Might and Magic, но на этот раз в весьма неожиданной форме, и фанатам это явно не понравится.

Вместе со студией Immutable компания анонсировала Might and Magic Fates, карточную стратегию с элементами Web3 и блокчейна.

Пока представили лишь короткий тизер, но уже известно, что игрокам предложат собирать собственные колоды из сотен карт и выстраивать стратегию, учитывая фракции, героев и легендарных существ. Ubisoft обещает сохранить атмосферу старых игр серии, при этом расширив её новыми механиками.

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Главной фишкой Might and Magic Fates станет использование блокчейн-технологий: каждый предмет в игре будет уникальным и связан с конкретным игроком. За эту часть отвечает Immutable,студия, которая специализируется на Web3-проектах.

Карты и другие предметы можно будет не только использовать в бою, но и свободно продавать или обменивать, как полноценные цифровые активы.

Ранее мы рассказывали, что Ubisoft выпустила NFT-игру во вселенной Far Cry 3: Blood Dragon и Rayman.

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