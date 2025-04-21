Рассказываем, изменятся ли тарифы на газ с 1 мая этого года и нужно ли ждать повышения.

В Украине до 30 апреля 2025 года действовало постановление о фиксированном тарифе на газ, которое предполагает мораторий на повышение тарифа на голубое топливо. Какой будет цена за газ с 1 мая и когда нужно ожидать повышения газовых тарифов, УНИАН спросил у эксперта.

Напомним, ранее мы рассказывали, какой будет тариф на электроэнергию с 1 мая 2025.

Сколько стоит 1 куб. газа в Украине

Цена на газ в Украине для населения различается в зависимости от поставщика. Сейчас на рынке их девять. Четверо из них предлагают годовой (фиксированный) тариф за газ, пять компаний - как годовой, так и помесячный (он непостоянный и может быть выше или ниже годового).

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Также стоимость 1 кубометра газа зависит от наличия или отсутствия счетчика. Стоимость газа по счетчику рассчитывается, исходя из количества кубометров использованного голубого топлива: их умножают на тариф поставщика. Например, оплата за газ "Нафтогаз" рассчитывается так:

7,96 грн (стоимость 1 куба) * количество использованных кубов = общая сумма в платежке.

Для тех же, у кого счетчика нет, оплата за газ рассчитывается по-другому - учитывается количество человек, которые пользуются топливом, а также газовое оборудование в доме, а сам тариф составляет 7,96 грн/куб газа.

Таким образом, всех потребителей делят на 4 группы, а у каждой группы есть норма потребления газа на человека:

с газплитой и централизованным горячим водоснабжением - 3,28 куб./чел;

с газплитой и без горячего водоснабжения и газколонки - 5,39 куб./чел;

с газплитой и газколонкой - 10,49 куб./чел.

с индивидуальным отоплением - расчёт будет 11 куб./кв.м жилой площади.

Формула расчёта такая: оплата за газ = Н*К*Т, где

Н - норма на 1 человека (здесь учитывают группу, о которой говорили выше);

К - количество жильцов;

Т - тариф на газ.

К примеру, если в доме прописаны трое, есть газплита и горячее водоснабжение, то плата за газ составит: 3,28*3*7,96 = 78,33 грн.

Напомним, что тариф на транспортировку газа для населения рассчитывается для каждого потребителя индивидуально, так как зависит от количества потребляемого топлива.

Чтобы посчитать свой тариф на доставку газа, нужно:

количество кубов газа за год (которое потребило домохозяйство) * тариф за доставку 1 куба;

полученную цифру разделить на 12месяцев.

В результате вы получите стоимость своей доставки газа за месяц.

Будет ли повышаться тариф на газ с 1 мая 2025

Действие постановления Кабмина №812 (от 19 июля 2022 года)о фиксированном тарифе на газ, продлили с 30 апреля до 31 октября 2025 года.

Сейчас тариф на газ составляет 7,98 грн/кубометр, то есть, примерно 8 тыс. грн за тысячу кубометров. Смысла повышать стоимость газа нет, поскольку "Нафтогаз" выкупает этот вид топлива у "Укргаздобычи" по цене примерно до 7 тыс. грн, то есть, фактически мы платим более чем достаточную цену,

- рассказал в комментарии УНИАН эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

В то же время, по мнению эксперта, уже в этом году власть будет пытаться повысить тариф на газ, - не с 1 мая, а ближе к отопительному сезону. Если тариф не повысят в текущем году, то впоследствии повышение будет лавинообразным, условно, в 2026 году.

Относительно распределения газа (доставки - УНИАН), то тариф, говорит эксперт, как и все остальные, заморожен. Но как только вырастет тариф на газ, то сразу вырастет и на распределение. "В 2020 году было решение о повышении распределения - тогда тариф поднимали до 2,5-3 грн в среднем, но отменили. Я склоняюсь к тому, что этот тариф вырастет на следующий отопительный сезон", - говорит Юрий Корольчук.

Как платить за газ дешевле

Бытовые потребители газа, особенно в зимний период, ищут способы, как сэкономить. Юрий Корольчук говорит, что ощутимая экономия будет возможна, если снизить температуру в помещении. К примеру, если у вас температура 22°С градуса, ее можно снизить до 21 или 20°С. Еще один вариант - можно использовать посуду, которая после нагрева аккумулирует тепло, то есть, продолжает готовить после выключения нагрева.

справка Юрий Корольчук эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук родом из Львова. Учился во Львовском национальном университете им. Ивана Франко. Корольчук работал во Львовской областной государственной администрации, был руководителем пресс-центра госкомпании «Газ Украины». Кроме того, возглавлял пресс-центр ОАО «Укртранснафта» и был руководителем пресс-центра группы «Нафтогаз». Сейчас Корольчук - эксперт Института энергетических стратегий.

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