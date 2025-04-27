На консоли Nintendo разработчикам не пришлось бороться, чтобы уместиться в ограниченное количество памяти устройства.

Nintendo Switch 2 открывает ещё одну жизнь для Cyberpunk 2077, и выглядит всё гораздо лучше, чем можно было бы ожидать.

Как рассказал инженер CD Projekt Red Тим Грин в интервью Game File, на новой консоли игра работает значительно увереннее, чем на старте на PS4 и Xbox One.

При этом даже в портативе игра использует DLSS, фирменную технологию масштабирования от Nvidia, которая теперь официально поддерживается на Switch 2. Везде, во всех четырёх режимах работы, будь то док-станция или портатив - Cyberpunk 2077 использует апскейл на базе тензорных ядер.

Видео дня

Грин подчеркнул: в этот раз разработчикам не пришлось отчаянно бороться за каждый мегабайт памяти или страдать от адских проблем с подгрузкой текстур, как было на старте на старом поколении. Новое устройство позволило сосредоточиться на качественном порте без болезненных компромиссов:

"Мы довольны результатом. Скорость работы хранилищ данных и наличие нормальной памяти помогли избавиться от проблем с подгрузкой и стримингом контента".

Cyberpunk 2077 на Switch 2 выйдет в издании Ultimate Edition, которое включает и основную игру, и дополнение Phantom Liberty.

Ранее мы рассказывали, что журналисты запустили Cyberpunk 2077 на Nintendo Switch 2. Правда качество графики объективно не оценить, Nintendo запретила записывать геймплей через захват экрана.

Вас также могут заинтересовать новости: