Nintendo Switch 2 открывает ещё одну жизнь для Cyberpunk 2077, и выглядит всё гораздо лучше, чем можно было бы ожидать.
Как рассказал инженер CD Projekt Red Тим Грин в интервью Game File, на новой консоли игра работает значительно увереннее, чем на старте на PS4 и Xbox One.
При этом даже в портативе игра использует DLSS, фирменную технологию масштабирования от Nvidia, которая теперь официально поддерживается на Switch 2. Везде, во всех четырёх режимах работы, будь то док-станция или портатив - Cyberpunk 2077 использует апскейл на базе тензорных ядер.
Грин подчеркнул: в этот раз разработчикам не пришлось отчаянно бороться за каждый мегабайт памяти или страдать от адских проблем с подгрузкой текстур, как было на старте на старом поколении. Новое устройство позволило сосредоточиться на качественном порте без болезненных компромиссов:
"Мы довольны результатом. Скорость работы хранилищ данных и наличие нормальной памяти помогли избавиться от проблем с подгрузкой и стримингом контента".
Cyberpunk 2077 на Switch 2 выйдет в издании Ultimate Edition, которое включает и основную игру, и дополнение Phantom Liberty.
Ранее мы рассказывали, что журналисты запустили Cyberpunk 2077 на Nintendo Switch 2. Правда качество графики объективно не оценить, Nintendo запретила записывать геймплей через захват экрана.