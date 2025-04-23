Геймдизайнер никогда не задумывал свой проект как фильм, поэтому ему самому интересно взглянуть, что получится.

Хидео Кодзима поделился некоторыми подробностями о фильме Death Stranding, который снимается в сотрудничестве с A24, и, как можно было ожидать, звучит всё максимально странно, в хорошем смысле.

В эфире программы Koji10 геймдизайнер отметил, что режиссёром экранизации станет Майкл Сарноски, автор "Тихого места: День первый". По словам Кодзимы, Сарноски - умный, с отличным вкусом и очень приятный человек. Более того, режиссёр лично прошёл первую Death Stranding и Metal Gear Solid, а также собирался играть в MGS2 и MGS3, но Кодзима его остановил. "Он не похож на типичного голливудского режиссёра", - добавил он.

Кодзима пообещал, что фильм получится невероятным и странным. Разработчик подчеркнул, что изначально Death Stranding создавался как игра, а не как "кинцо", как считают многие:

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"Люди говорят мне, что он похож на фильм, но я делал его как игру - режиссура, декорации, сюжет. Поэтому я не собираюсь оглядываться назад и пытаться увидеть это с точки зрения кино. Эти работы - мои дети, и я люблю кино, так что я хочу, чтобы это было что-то, что действительно понравится фанатам кино!".

Тем не менее, Кодзима будет курировать сюжет и следить за адаптацией, но лично режиссировать не планирует.

Тем временем, релиз Death Stranding 2 запланирован 26 июня. Кодзима показал большой 10-минутный трейлер игры.

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