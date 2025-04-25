Список разбит для разных бюджетов и ожидаемого качества графики: 1080р, 2К или 4К.

Выбор оптимальной связки процессора и видеокарты – один из самых сложных вопросов при сборке игрового ПК. Автор YouTube-канала PC Centric (770 тыс. подписчиков) назвал наиболее оптимальные сочетания CPU и GPU в апреле 2025 года.

Список разбит для разных бюджетов и ожидаемого качества графики: 1080р, 2К и 4К.

При минимальном бюджете, стоит рассмотреть игровой ПК с процессором Intel Core i5-14400F и видеокартой Intel Arc B580.

Тем, кто готов потратиться больше, следует рассмотреть комбинацию Ryzen 7 7700 или Ryzen 7 9700X с Nvidia GeForce RTX 5060 Ti в версии с 16 ГБ VRAM. Такого ПК хватит для 1080p-гейминга на высоких настроек как минимум на ближайшие пару лет.

Для игр в разрешении 1440р следует рассмотреть связку Radeon RX 9070 и Ryzen 7 9700X, но если есть возможность, лучше подкопить и купить Ryzen 7 9800X3D. В качестве альтернативы можно приобрести GeForce RTX 5070 с Intel Core i7-14700KF.

Экстремальный игровой ПК для 1440p должен комплектоваться либо Radeon RX 9070 XT, либо GeForce RTX 5070 Ti и наилучшим игровым процессором для геймеров Ryzen 7 9800X3D.

Если вы ориентируетесь на 4K, лучше всего себя показывает связка AMD Ryzen 7 9800X3D + GeForce RTX 5080 или даже флагманской RTX 5090, у которой аж 32 ГБ видеопамяти современного типа GDDR7.

Видео дня

Ранее Steam раскрыл самые популярные сборки ПК среди геймеров в 2025 году. GeForce RTX 3060 остается самой часто встречаемой видеокартой, тогда как процессоры AMD стремительно набирают популярность.

Меж тем эксперты предостерегли геймеров от покупки новенькой GeForce RTX 5060 Ti 8GB. Видеокарту назвали "ловушкой" для неопытных юзеров, в первую очередь в готовых сборках, куда эту версию будут ставить охотно и по завышенной цене.

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