Игра про Индиану Джонса вышла на консоли Sony 17 апреля.

Indiana Jones and the Great Circle вышла на Xbox и ПК в Steam ещё в декабре, но до Playstation 5 археолог добрался только 17 апреля.

Согласно свежему анализу Alinea Analytics, в первую неделю на PS5 продали больше копий Indiana Jones, чем на Xbox и Steam вместе взятых. На шестой день после релиза на PS5 продажи составили 117,2 тысячи копий, в то время как в Steam - 91,2 тысячи. Старт на ПК был сильнее за счёт предзаказов, но Sony быстро нагнала и обошла соперников, обеспечив рост на 28%.

На Xbox статистика другая: около 5 миллионов пользователей попробовали игру, но основная масса пришла через подписку Game Pass. Прямые продажи оказались заметно ниже.

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Для Microsoft такие результаты выглядят обнадёживающе. На фоне падающих продаж Xbox Series они активно двигаются в сторону издательства, и успешные цифры на чужой платформе подтверждают перспективность этой тактики. Аналитика также показывает, что аудитория Playstation охотнее покупает сюжетные игры, основанные на известных франшизах.

Ранее мы рассказывали, что глава Xbox Фил Спенсер очень доволен Indiana Jones and the Great Circle и хотел бы её продолжить. Но в то же время, компания делает акцент на собственные серии, подчеркнул Спенсер.

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