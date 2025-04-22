Frostpunk 2 продался тиражом в 592 тысячи копий.

11 Bit Studios готовит возвращение в ледяной ад. На фоне рекордного финансового года, в котором Frostpunk 2 продался тиражом в 592 тысячи копий и принес студии почти 70 млн злотых, команда официально анонсировала: новая игра во вселенной Frostpunk выйдет уже в 2027 году.

Решение о запуске нового проекта, как подчёркивают в студии, основано не только на финансовом успехе второй части, но и на желании масштабировать IP. В официальном отчёте говорится о стремлении "диверсифицировать масштабы проектов и сроки их выхода", а также использовать "финансово привлекательные краткосрочные возможности". Проще говоря, вселенной Frostpunk отводится куда более важная роль, чем просто одиночная игра с DLC.

Каким будет следующий шаг - пока загадка. Судя по формулировкам, нас ждёт не просто Frostpunk 3, а, возможно, новая история в том же мире, но с другим масштабом. Это может быть спин-офф, стратегия меньшего формата, игра от другого разработчика под контролем 11 Bit или, наоборот, амбициозный ААА-эксперимент.

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И хотя 2024-й запомнится студии и убытками (операционный минус составил почти 3 млн злотых), в 11 Bit не теряют уверенности: "Мы извлекли уроки из неудач и смотрим в будущее с оптимизмом", - говорит президент компании Пшемыслав Маршал.

Ранее мы рассказывали, что разработчики Frostpunk представили новый проект: стильную тактическую игру со сбором колод. Релиз запланирован на этот год.

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