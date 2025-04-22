На разработку проекта у него ушло около 2 месяцев.

Игрок Minecraft под ником mattbatwings потратил два месяца и около 800 тысяч блоков, чтобы воссоздать полноценную Super Mario Bros. прямо внутрь кубического мира Mojang.

Полностью работающий ремейк классики 1985 года запущен прямо на движке Minecraft без модов, исключительно на командных блоках и механизмах.

Внутри виртуального компьютера автор воспроизвёл физику, анимации, коллизию, даже смерть от врагов и прыжки по трубам. Это не просто декорации, игра действительно работает, что продемонстрировано в видео с демонстрацией на YouTube.

Видео дня

В описании под роликом можно найти ссылку на скачивание проекта через Planet Minecraft, включая текстурпак, с помощью которого автор сделал анимированные спрайты. Сам mattbatwings - давний энтузиаст редстоуна в Minecraft, ранее он уже воссоздавал в кубическом мире Pac-Man, Paint и даже делал свою нейросеть.

Ранее мы рассказывали, что игрок сделал в Minecraft полноценный компьютер, который считает последовательность Фибоначчи. Система получила 2 КБ оперативной памяти и 32-битную архитектуру.

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