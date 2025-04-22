В бездну ремастер: для Oblivion вышел мод, который заменяет все названия в игре на 'Bob'

Правда, с этим модом ломаются диалоги, ведь всё, что есть сказать персонажам - это Bob.

Пока фанаты ждут официальный ремастер Oblivion, моддеры развлекаются по-своему. Один из самых абсурдных и в то же время забавных модов на культовую RPG называется Boblivion, и он способен перевернуть ваш игровой опыт, если вы готовы к тому, что всё станет Бобом.

Мод доступен на Nexus Mods и, по словам автора, заменяет буквально всё в игре на "Боб". Ну ладно, 99%, но это всё равно впечатляет. Названия, предметы, персонажи, фразы, меню - всё теперь связано с Бобом. Все расы тоже превращены в Боба, поэтому диалоги, конечно, ломаются, но общение остаётся: все персонажи телепатически говорят вам: "Боб".

Это, безусловно, не самая глубокая модификация, но как пример игрового абсурда - бесценна. В любом случае, Boblivion идеально вписывается в дух фанатского творчества по Elder Scrolls: странно, нелепо и гениально по-своему.

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