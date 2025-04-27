Разработчики Autonomica решили намешать как можно больше механик в игру, поэтому уже дважды собрали свой бюджет.

Проект Autonomica от студии Crytivo собирает всё подряд: фермерство, заводы, мехи, путешествия во времени и даже охоту на призраков, и при этом всё выглядит удивительно цельно.

Изначально анонсированная в 2021 году под названием Farm Folks, игра теперь заявлена как амбициозный survival-проект с открытым миром и кооперативом. По сюжету игроки берут на себя роль инженеров-логистов, попавших в авиакатастрофу в мире, где сломано само время.

На первый взгляд Autonomica напоминает типичный выживач с мультяшной фортнайт стилистикой, но стоит заглянуть глубже - становится понятно, почему разработка затянулась. Игра сочетает фермерство и автоматизацию заводов на уровне Factorio или, скорее, Satisfactory: можно выращивать более сотни видов культур, разводить животных, а потом всё это автоматизировать с помощью конвейеров.

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Кроме того, в Autonomica доступны разнообразные транспортные средства, от ховербордов до гигантских боевых мехов. NPC будут реагировать на действия игрока, их можно будет дружить, влюблять в себя и даже жениться. А ночью на землю выходят призраки: их можно ловить, чтобы разблокировать новую технологию.

И всё это - только начало. В игре можно перемещаться между альтернативными временными линиями и мирами, влияя на развитие сюжета и открывая уникальные виды растений и животных.

Скепсис понятен, но Kickstarter-кампания показала, что у Autonomica есть реальная поддержка: проект собрал почти 400 тысяч долларов всего за сутки, вдвое превысив начальную цель в 170 тысяч. При достижении цели в 500 тысяч появится полноценное исследование подводного мира.

Ранний доступ Autonomica запланирован на сентябрь этого года, а полноценный релиз - на октябрь 2026 года.

Ранее мы рассказывали, что разработчики Subnautica 2 показали первый геймплей в кооперативе. Выход в ранний доступ запланирован на этот год.

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