Это тот самый проект, о котором недавно говорили 11 bit studios.

Польская 11 bit studios раскрыла тот самый секретный проект по франшизе Frostpunk, который выйдет в 2027 году. Оказывается, это будет не новая игра, а переработанная первая часть на движке Unreal Engine 5.

Разработчики выложили небольшой тизер Frostpunk 1886 и открыла страницу в Steam. Помимо визуальных улучшений, обещают свежие игровые механики. Точно известно, что в игре появится третий путь развития, а также новые события, законы, технологии и здания.

Также благодаря переходу на новый движок один из самых мрачных и атмосферных градостроительных симуляторов получит полноценную поддержку модификаций. У оригинальной игры она отсутствовала из-за технических ограничений. Кроме того, Frostpunk 1886 снабдят дополнительным контентом.

Видео дня

Проект не заменяет Frostpunk 2, который вышел осенью 2024-го, а будет развиваться параллельно. Тем более, что согласно графику, Frostpunk 1886 выйдет только в 2027 году. Полноценный анонс произойдет позднее.

Параллельно польская 11 bit studios работает над "выживалкой" The Alters, в котором главному герою приходится создавать собственных клонов. После нескольких переносов релиз состоится 13 июня.

Пару дней назад Bethesda анонсировала и в этот же день выпустила ремастер /ремейк The Elder Scrolls IV: Oblivion. Игру переделали с нуля на Unreal Engine 5 и заметно улучшили графику вместе с освещением.

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