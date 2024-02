У президента Naughty Dog Нила Дракманна уже есть концепт, который объединит все три части в одну историю.

Президент Naughty Dog Нил Дракманн сделал анонс, который порадует поклонников вселенной игры The Last of Us и снятого по ней сериала. В документальном фильме о создании продолжения культового хоррора Дракман рассказал о возможном продолжении.

По его словам, Naughty Dog ранее написали короткую историю о событиях после второй части с Томми в главной роли. Однако тогда у студии были более важные задачи и проект отложили. Кроме того, это не было полноценным материалом для создания продукта.

Даже сейчас президент студии не знает, будет ли это третья часть игры или сериал, но известно точно, что новый продукт объединит все в одну историю.

"У меня нет сюжета, но у меня есть концепция, которая, на мой взгляд, так же хороша, как первая и вторая части. Она сама по себе, но связывает все три части. Поэтому у меня такое чувство, что у этой истории может быть еще один раздел", - заявил Дракманн.

Он пояснил, что при создании предыдущих двух игр все также начиналось с концепций. Так, первая часть была основана на безусловной любви отца к ребенку, а вторая - на справедливости любой ценой для любимого человека.

Из документалки стало известно, что студия во время работы над The Last of Us Part II планировала переделать почти всю игру и даже сделать ее чем-то похожим на Bloodborne.

"В Bloodborne очень открытое пространство, которое расширяется по мере исследования. Мне нравится это чувство покорения нового мира. Пространство фактически становится еще одним персонажем игры. И поэтому этот аспект мы тоже рассматривали", - добавила геймдизайнер Эмилия Шац.

The Last of Us Part II разрабатывали максимально непохожей на первую часть, однако позже все это откатили. Оказалось, что открытый мир не "сработал" для истории, которую студия хотела рассказать.

Как сообщал УНИАН, еще в прошлом году появились слухи об активной разработке The Last Of Us Part 3.якобы тогда уже должна была начаться запись звука и захват движений для игры. Инсайдеры предполагали, что Элли снова будет отведена значительная роль.

В то же время в Naughty Dog опровергли возможность создания The Last of Us Online. Там заявили, что мультиплеерная часть франшизы никогда не увидит свет. Проект съел бы все свободные ресурсы, которые студия хочет использовать для создания одиночных игр с сюжетом.

