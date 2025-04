В концовке второго эпизода звучит песня Through the Valley, которая стала темой Элли в игре.

В финале второго эпизода второго сезона The Last of Us зрителей не только убивают сценой смерти Джоэла, но и припечатывают выбором песни, которую мгновенно узнают все, кто играл во вторую часть.

На фоне Элли, скорбящей над телом, звучит Through the Valley в версии, исполненной Эшли Джонсон, оригинальной актрисой героини из игры. Эта песня стала символом The Last of Us Part II ещё до релиза: звучала в первом трейлере, несколько раз появлялась в самой игре и играла в титрах.

Смысл песни укладывается в пару слов: это история о человеке, которого держат на ногах только оружие и желание выжить, даже когда весь мир вокруг потерял смысл. Она идеально отражает состояние Элли, стоящей на пороге мрачного пути, где месть станет её единственной целью.

Строки "I walk through the valley of the shadow of death" и "My mind and my gun, they comfort me" - это краткий пересказ следующей арки Элли. Потеря Джоэла не просто запускает в ней ярость, она медленно стирает всё человеческое, что в ней ещё осталось.

Ранее мы рассказывали, что сериал The Last of Us продлили на третий сезон еще до выхода второй части.

