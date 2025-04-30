В последний месяц весны украинцам нужно будет начать привыкать к новым реалиям.

С 1 мая в Украине изменится множество важных нюансов, которые стоит знать. В этом месяце отменят некоторые льготы, появится бензин с добавлением спирта и новые светофоры на дороге.

Кто имеет право на отсрочку, что будет с льготами и субсидией - далее в материале УНИАН.

Отсрочка от мобилизации 2025 - два новых типа

В Украине до восьмого мая отсрочка от мобилизации в приложении "Резерв+" получит два новых типа. По словам заместителя министра обороны по вопросам цифровизации Екатерины Черногоренко, появится отсрочка на 6-12 месяцев для украинцев, которые временно непригодны к службе.

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Второй тип распространяется на лиц, у которых супруг или супруга служат в армии, и есть несовершеннолетний ребенок.

Кроме того, летом в Резерв+ добавят функцию, которая позволяет оплачивать с 50% скидкой штрафы за нарушение правил воинского учета.

Льготный тариф на электроотопление 2025

Льготный тариф на электроэнергию действовал с 1 октября до конца апреля. На него имели право граждане, которые использовали электроотопление. Тариф составлял для них 2,64 гривень за киловатт-час, но при условии, что за месяц будет до 2000 кВт.

В мае они вернутся к единому тарифу. За киловатт-час придется платить 4,32 гривни.

Как изменится субсидия

С первого мая до конца сентября будут действовать субсидии для неотопливаемого периода. Чаще всего их переназначают в автоматическом режиме, однако некоторым украинцам придется повторно оформить.

Заявление нужно подать:

лицам, которые арендуют жилье,

домохозяйствам с меньшим количеством жильцов, чем ранее зарегистрировали;

украинцам, у которых с прошлого года назначена нулевая субсидия;

внутренне перемещенным лицам с субсидией по фактическому месту жительства.

Это делается через "Дію", портал Пенсионного фонда или можно лично обратиться к сотрудникам местных органов самоуправления.

Новые светофоры и стрелки

В мае в Украине заработают обновленные требования к светофорам. Зеленый сигнал заменит изумрудный. Его лучше видно, а также он более яркий. Появятся светофоры общие для пешеходов и велосипедистов.

Кроме того, сплошные стрелки сменят на шевронные - зеленые на фоне черного цвета.

Обновление коснется тех светофоров, которые установят в рамках реконструкций. Они соответствуют нормам ЕС и делают дороги безопаснее.

Бензин со спиртом в Украине

В последний месяц весны будет введена обязательная квота, которая обязывает добавлять жидкое биотопливо (биокомпонент) к бензину для авто на уровне минимум 5%.

Как объяснил директор консалтинговой фирмы А-95 Сергей Куюн, это не касается бензина А-98, а также топлива для Госрезерва, нужд Минобороны и создания минимального запаса нефти и нефтепродуктов.

Из-за этого в переходный период цены на бензин будут нестабильными.

По словам Куюна, чтоб выпускать новый Е5 нужно создать отдельные производственные мощности. Для них понадобятся наливные эстакады, резервуары и прочее. Это заложит в стоимость топлива дополнительные 50-80 коп./л. В то же время на фоне падения стоимости нефти ожидается снижение цен.

Он также объяснил, для чего добавляют спирт в бензин. В Европе такие нормы работают уже более 15 лет. Это позволяет "заменить вредный октаноповышающий компонент в бензине на полезный".

Выплаты военным курсантам

В мае повысят денежное обеспечение для лиц, которые учатся в высших военных учебных заведениях.

Новые выплаты военным курсантам составят восемь тысяч гривень. Отличники, которые учатся на выпускном курсе, могут рассчитывать на 20 тысяч гривень. Столько же им выплатят за прохождение практики.

Выплаты пенсионерам

В этом месяце предусмотрена надбавка к пенсии украинцев, которые достигли конкретного возраста в мае.

Надбавка к пенсии после 65 лет положена лицам, у которых основная пенсия меньше 10 340 грн.

Украинцы, возрастом от 70 до 74 лет, получат 300 гривень. Тем, кто старше этого возраста, но младше 80 - 456 гривень. 80-летние украинцы и старше могут рассчитывать на 570 гривень.

Выплаты пересчитывают автоматически, когда человек достигает определенного возраста.

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