Этот бисквитный торт был любимым десертом британской королевы Виктории.

Известный британский десерт "Виктория" представляет собой простую начинку, крем и бисквит - классический.

Вы могли видеть этот вкусный торт в сериале "Аббатство Даунтон", где герои наслаждались десертом с чашкой чая.

Впервые этот торт упоминается в 1861 году - его опубликовали в "Книге домоводства миссис Битон". Считается, что его назвали в честь известной королевы Виктории, которая правила Британией 63 года. В истории этот период известен как Викторианская эпоха.

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Оригинальное название десерта "сэндвичи Виктории", поскольку по своей структуре торт напоминает это блюдо - начинка уложена между двумя коржами как сэндвич. В отличие от привычных десертов, эту выпечку не смазывают кремом снаружи. Всю начинку вкладывают внутрь, а сверху присыпают, по желанию, сахарной пудрой. После этого разрезают на порционные кусочки.

Есть несколько причин выбрать этот бисквит - рецепт простой и не требует большого количества ингредиентов, вкусная начинка и мягкие пышные коржи.

Домашний бисквит - рецепт

Этот десерт готовится легко и просто. Для него не нужно много ингредиентов. Возьмите:

четыре яйца;

одну ст. л. кипятка;

170 г сахарной пудры;

две ч.л. разрыхлителя;

клубнику для украшения;

сахарную пудру для посыпки;

джем, взбитые сливки или крем для прослойки.

Возьмите также стакан 250 мл, всыпьте туда столовую ложку муки и заполните емкость кукурузным крахмалом.

Разогрейте духовку до 180 градусов. Подготовьте две формы диаметром 20 см - их нужно выстелить пергаментом и смазать растительным или сливочным маслом.

Белки яиц взбейте вместе с кипятком до пышной густой массы. Постепенно добавьте пудру и продолжайте взбивать.

По одному вмешайте желтки. Муку с крахмалом просейте и всыпьте в тесто вместе с разрыхлителем. Взбейте до однородности.

Тесто нужно разделить пополам. Выпекать коржи надо по 20-25 минут до золотистого оттенка. Остудите в формах в течение 5 минут, затем выложите на решетку для полного остывания.

Коржи должны остаться пышными и не оседать. На нижний выложите выбранную вами начинку и накройте вторым. Затем нужно присыпать сахарной пудрой и украсить клубникой.

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