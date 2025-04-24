Известный британский десерт "Виктория" представляет собой простую начинку, крем и бисквит - классический.
Вы могли видеть этот вкусный торт в сериале "Аббатство Даунтон", где герои наслаждались десертом с чашкой чая.
Впервые этот торт упоминается в 1861 году - его опубликовали в "Книге домоводства миссис Битон". Считается, что его назвали в честь известной королевы Виктории, которая правила Британией 63 года. В истории этот период известен как Викторианская эпоха.
Оригинальное название десерта "сэндвичи Виктории", поскольку по своей структуре торт напоминает это блюдо - начинка уложена между двумя коржами как сэндвич. В отличие от привычных десертов, эту выпечку не смазывают кремом снаружи. Всю начинку вкладывают внутрь, а сверху присыпают, по желанию, сахарной пудрой. После этого разрезают на порционные кусочки.
Есть несколько причин выбрать этот бисквит - рецепт простой и не требует большого количества ингредиентов, вкусная начинка и мягкие пышные коржи.
Домашний бисквит - рецепт
Этот десерт готовится легко и просто. Для него не нужно много ингредиентов. Возьмите:
- четыре яйца;
- одну ст. л. кипятка;
- 170 г сахарной пудры;
- две ч.л. разрыхлителя;
- клубнику для украшения;
- сахарную пудру для посыпки;
- джем, взбитые сливки или крем для прослойки.
Возьмите также стакан 250 мл, всыпьте туда столовую ложку муки и заполните емкость кукурузным крахмалом.
Разогрейте духовку до 180 градусов. Подготовьте две формы диаметром 20 см - их нужно выстелить пергаментом и смазать растительным или сливочным маслом.
Белки яиц взбейте вместе с кипятком до пышной густой массы. Постепенно добавьте пудру и продолжайте взбивать.
По одному вмешайте желтки. Муку с крахмалом просейте и всыпьте в тесто вместе с разрыхлителем. Взбейте до однородности.
Тесто нужно разделить пополам. Выпекать коржи надо по 20-25 минут до золотистого оттенка. Остудите в формах в течение 5 минут, затем выложите на решетку для полного остывания.
Коржи должны остаться пышными и не оседать. На нижний выложите выбранную вами начинку и накройте вторым. Затем нужно присыпать сахарной пудрой и украсить клубникой.