Как сообщает Джейсон Шрайер, под сокращения попали около 400 человек.

По Electronic Arts прокатилась очередная волна сокращений. Сильнее всего задело Respawn Entertainment, там уволили около 100 человек, из-за чего студия отменила новую игру по Star Wars и extraction-шутер во вселенной Titanfall.

По данным Джейсона Шрайера из Bloomberg, всего под увольнение попали от 300 до 400 человек из разных подразделений. Объяснение такого решения от EA - точечные изменения в структуре, чтобы соответствовать долгосрочным стратегическим приоритетам.

Это не первый тревожный звоночек: ранее EA уже снижала прогнозы по доходам на фоне провальных продаж EA Sports FC 25 и проводила сокращения в BioWare после неоправдавшегося старта Dragon Age: The Veilguard, продажи которого оказались на 50% ниже ожиданий.

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Ситуация в индустрии сложная, и увольнения происходят не только в Electronic Arts. Недавно Sony провела масштабные сокращения в студиях Playstation, которые отвечают за эксклюзивы.

Или, вообще до смешного, новая Life is Strange получила награду, но никто не забрал её, ведь разработчиков уволили.

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