Обещают "все тот же превосходный игровой опыт", но теперь без усталости и нагрузки на запястье.

Компания Razer представила свою первую вертикальную мышь – Pro Click V2 Vertical Edition. Обещают "все тот же превосходный игровой опыт", но теперь без усталости и боли в кисти.

Она ориентирована на "рукопожатное" положение кисти с углом наклона 71,7 градуса и большим вырезом под хват большим пальцем. На основании также есть опора, которая направлена на уменьшение трения запястья, сообщает Engadget.

Как и всегда, есть яркая RGB-подсветка, фирменный сенсор с частотой до 30 000 DPI и шесть месяцев работы. Розничная цена этой модели составляет 120 долларов (~5000 грн).

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У нее также есть обычная версия (Pro Click V2) с углом наклона 30 градусов для более естественного захвата. По части аппаратной конфигурации модель не отличается от Vertical Edition за исключением автономности (до 3,5 месяца на одном заряде). Цена: 99 долларов (~4200 грн).

Ранее в ассортименте Logitech появилась мышь, которая "никогда не разрядится". Объясняется это просто: суперконденсатор внутри устройства действует как крошечная батарея, постоянно заряжаемая ковриком Powerplay под ним. А на одной АА-батарейке обещают автономность больше 600 часов.

Свежий опрос Steam показал, что Nvidia GeForce RTX 3060 является самой популярной видеокартой среди геймеров. Второе место занимает RTX 4060, на третьем находится ее мобильная версия.

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