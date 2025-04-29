Wargaming вышла с рынка РФ, но прокуратура арестовала активы компании, которой были проданы "Танки".

Российская Генпрокуратура обвинила топ-менеджеров, связанных с World of Tanks, в "экстремистской деятельности" из-за поддержки Украины. Под удар попали владелец Wargaming Виктор Кислий и глава российской Lesta Games Малик Хатажаєв.

После вторжения России в Украину Wargaming официально покинула российский рынок, закрыв офисы в Москве, Минске и Санкт-Петербурге. Все активы на территории РФ были переданы новой структуре - Lesta Games, которая занялась разработкой самостоятельной версии World of Tanks. На бумаге это две независимые компании.

Скорее всего, причиной преследования стало участие Wargaming в инициативе по сбору средств для Украины. Речь идёт о внутриигровой кампании по покупке машин скорой помощи для украинских медиков. Эта акция никак не была связана с Lesta.

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Российские власти уже арестовали активы, связанные с Lesta Games. В их числе - основное юридическое лицо ООО "Леста", московское представительство "Леста Геймс Москва", издательское подразделение "Леста Геймс Эдженси" и питерская студия "Леста Игры", управляющая российскими версиями "Мир танков", "Мир кораблей" и Tanks Blitz.

В Lesta Games уже отреагировали на ситуацию, заявив в Telegram, что компания "работает в полном соответствии с законодательством РФ и Беларуси" и "не имеет оснований для беспокойства".

Ранее мы рассказывали, что создатели скам-проекта The Day Before судятся с российским СМИ за обвинение в скаме.

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