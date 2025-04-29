Кроме того, разработчики показали новый геймплейный трейлер.

Разработчики китайского соулс-лайка Wuchang: Fallen Feathers показали свежий трейлер с датой релиза. Игра выйдет 24 июля на Playstation 5, Xbox Series и ПК.

События разворачиваются в эпоху династии Мин, а главной героиней станет пиратка Бай Учан, вооружённая целым арсеналом клинков, магии и боевого опыта.

В ролике она сражается с инфицированной невестой, превращённой в нечто монструозное. Бой- скоростной, с эффектными комбо, полётами снарядов и зрелищной постановкой.

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Первую фазу схватки сопровождает традиционная китайская музыка с ударными и струнными, но затем её сменяет тяжёлый гитарный рифф, будто прямиком из Doom. Контраст подчёркивает безумие происходящего и делает музыкальное сопровождение одной из фишек проекта.

В интервью изданию Edge геймдиректор Ся Сиюань рассказал, что с детства был окружён китайской культурой и оперой, и хотел передать в игре легенды и эстетику родного Сычуани. Это чувствуется: визуально Wuchang тоже цепляет: тьма, грязь, пепел и ритуальные образы создают уникальную атмосферу.

По словам разработчиков из Leenzee, боёвка строится по принципам Dark Souls, но с уклоном в агрессию и скорость. Интерфейс намеренно сделан минимальным, игрока поощряют ориентироваться на чувства, а не на шкалы.

Ранее мы рассказывали, что Playstation показала новый трейлер продолжения Ghost of Tsushima и назвала дату релиза. Ghost of Yotei выйдет 2 октября.

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