Выход Ghost of Yotei запланирован на 2025 год, но без конкретной даты.

Ghost of Yotei получила возрастной рейтинг в Тайване, о чём сообщили Gematsu. Чаще всего это значит, что разработка проекта уже вышла на финишную прямую.

В описании указаны сцены жестокости, употребление табака и алкоголя, а также ненормативная лексика.

Ghost of Yotei - прямое сюжетное продолжение Ghost of Tsushima. Действия разворачивается у подножья горы Йотей почти через 400 лет после событий первой части. По словам авторов, в центре внимания на этот раз образ Призрака как мстителя, действующего из тени.

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Это также первый проект Sucker Punch, разработанный исключительно под Playstation 5, за счёт этого разработчики обещают ещё более глубокий, детализированный и визуально насыщенный игровой мир.

Релиз Ghost of Yotei запланирован на 2025 год, но пока без точной даты. Игра будет эксклюзивом для Playstation 5.

На фоне запланированного релиза GTA 6 осенью не исключено, что Sony перенесёт своё привычное окно релиза с сентября-октября на, скажем, конец лета, чтобы не конкурировать с проектом Rockstar.

Ранее мы рассказывали, что в Японии стремительно набирает популярность услуга по аренде Playstation 5 ради прохождения эксклюзивов. В среднем консоль можно арендовать за 6 долларов в неделю.

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