Ремастер Oblivion прошли за 12 минут благодаря глюку с дверью из оригинальной игры (видео)

Ремастер настолько верен оригиналу, что разработчики сохранили секретную дверь, ведущую к финалу.

Спидраннеры взялись за недавно выпущенный ремастер The Elder Scrolls IV: Oblivion и уже демонстрируют впечатляющие результаты. Ютуберу под ником Bacon_ удалось пройти игру за 12.5 минут, причем новые глитчи для этого не использовались, пишет PC Gamer.

Выяснилось, что создатели ремастера Oblivion сохранили в игре странный баг из оригинальной версии. С его помощью можно добраться до финала, пройдя через незаметную дверь, спрятанную в Храмовом районе Имперского города.

Попав в нужную локацию, игрок переносится прямо к финальной сцене "Обливиона" с поединком двух гигантов. Правда, для этого сначала нужно пройти сквозь стену – и тут на помощь приходят известные глитчи.

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По сути, скорость спидрана ремастера TES IV Oblivion зависит от того, насколько быстро игрок преодолеет начальную часть с канализацией и сможет активировать потайную дверь.

По словам Bacon_, его результат еще можно улучшить. Сейчас он, возможно, владеет мировым рекордом по скоростному прохождению ремастера Oblivion, но это вряд ли надолго.

Ранее стало известно, что Bethesda подарила копии ремастера Oblivion создателям фанатского ремейка. Сам проект – это глобальная реконструкция Oblivion на движке Skyrim, над которой работают больше десяти лет. И, как подчеркивают авторы, он продолжит развиваться независимо от выхода официального ремастера.

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