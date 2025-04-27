При этом Iron Mandate получила хорошие отзывы от игроков.

Инди-разработчик Эмерик Гибсон решил сделать свой роуглайк Iron Mandate бесплатным и официально отказаться от его дальнейшей разработки. По словам автора, игра ломается на базовом уровне так, что починить это оказалось практически невозможно.

Iron Mandate родился из вдохновения фильмом "Дюна" Дени Вильнёва: идея о механическом песчаном черве с турелями на бортах легла в основу двухмерного роуглайка. И хотя отзывы от тех, кто успел поиграть, были вполне положительными, сам Гибсон признал, что проект оказался неудачным.

В посте на странице Steam разработчик объяснил свою позицию. После почти двух лет без обновлений Steam автоматически пометил игру как заброшенную, что и подтолкнуло Гибсона к решению снять Iron Mandate с продажи:

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"Я не хочу, чтобы создавалось впечатление, будто это брошенная недоделка. Игра полностью функциональна и её можно пройти. Но она провалена на фундаментальном уровне".

Ключевыми проблемами Гибсон называет неуклюжее управление, неудачную визуализацию почвы (которая должна быть важной частью геймплея в игре про подземные ходы) и недостаток разнообразия, критическую ошибку для любого роуглайка.

Тем временем Гибсон уже активно работает над новым проектом - The People of Sea, Sun & Salt. Это минималистичный и стильный градостроительный симулятор, действие которого разворачивается на средиземноморском острове.

Ранее мы рассказывали, что на Kickstarter собрали деньги на игру с автоматизацией заводов и путешествиями во времени. Разработчики Autonomica решили намешать как можно больше механик в игру, поэтому уже дважды собрали свой бюджет.

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