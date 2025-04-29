Новая дата релиза - 12 сентября, на 2 недели раньше изначальной.

Gearbox и 2K неожиданно перенесли дату выхода Borderlands 4: теперь игра выйдет 12 сентября, а не 23-го, как планировалось ранее. Об этом в соцсетях сообщил президент Gearbox Рэнди Питчфорд, но потом удалил пост, отметив, что написал про это слишком рано.

По словам Питчфорда, с игрой всё отлично: проект уже на финальной стадии, команда активно готовится к релизу и полностью уверена в новой дате. Причины переноса Питчфорд не уточнил, но, похоже, речь идёт скорее о маркетинговом решении.

Кроме того, это также может значить, что GTA 6 не была перенесена, ведь ранее журналисты заметили, что окна релиза новой игры Rockstar и Borderlands слишком рядом. Таким образом Take-Two могла дать больше пространства игре Питчфорда, прежде чем сбросить ядерную бомбу в виде GTA 6.

Видео дня

Вдобавок Ренди Питчфорд анонсировал специальный выпуск State of Play, полностью посвящённый Borderlands 4. Презентацию готовят совместно с 2K и Playstation. Sony пока официально её не анонсировала, но, очевидно, ждать осталось недолго.

Ранее мы рассказывали, что многообещающий китайский соулс-лайк Wuchang: Fallen Feathers получил дату релиза. Кроме того, разработчики показали новый геймплейный трейлер.

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