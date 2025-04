Шоу почти полностью повторяет сценарий игры, но при этом для просмотра сериала в оригинал играть необязательно.

После выхода сериала по The Last of Us проект взорвал не только геймерское сообщество, но и аудиторию далеко за его пределами. Как объяснили глава Playstation Productions Асад Кизилбаш и создатель серии Нил Дракманн, ключом к успеху стало почти полное следование сюжету оригинальной игры 2013 года.

Первый сезон пересказал всю историю первой части, без масштабных отклонений. По словам Дракманна, продолжение требует куда более сложного подхода и в один сезон уже не уместится.

Сериал стал отличным примером того, как игровая драматургия может работать на экране, если её не пытаться насильно "улучшать". Режиссёр Крейг Мазин, сам будучи фанатом игры, настоял на уважительном подходе к оригиналу, и это решение сработало на все сто.

При этом знание игры не является обязательным, сериал открыт и для новичков. Но для тех, кто прошёл The Last of Us, просмотр открывает дополнительные грани истории, подчёркивает Дракманн.

Асад Кизилбаш отметил, что сериал получил мировое признание не только за аутентичность, но и за готовность говорить о сложных, тяжёлых темах - любви, потере, боли и надежде. По его словам, именно эта честность, сочетание мрачности мира и редких вспышек человечности, сделали проект особенным и живым.

