Прямо сейчас игра на 50% скидках.

Capcom поделилась, что Resident Evil 4 Remake достиг рубежа в 10 миллионов проданных копий, став самой быстрой игрой серии, добравшейся до этой отметки. Официальное заявление появилось на японском сайте компании.

Хотя в плане общих продаж ремейк пока уступает другим хитам Capcom: Resident Evil Village с его 11 миллионами и титанам вроде Resident Evil 7 и Resident Evil 2 Remake, которые перевалили за 15 миллионов копий, скорость продаж у обновлённой четвёрки впечатляет.

Репутация оригинальной Resident Evil 4, считающейся одной из лучших игр всех времён, безусловно, сыграла свою роль. Но и сам ремейк оказался на высоте. В рецензиях игру хвалили за переработанную боевую систему, которая сохранила культовую напряжённость. При этом рецензенты отмечали, что ремейку не хватает безумной атмосферы оригинала, но новые сцены, дополненные диалоги и переработанная Эшли компенсировали потери.

Видео дня

Если вы всё ещё не попробовали обновлённую классику, сейчас самое время: в рамках распродажи Golden Week в Steam Resident Evil 4 Remake можно забрать всего за 524 гривны по скидке в 50%.

Что дальше ждёт серию Resident Evil, пока неизвестно. Проверенные инсайдеры сообщали, что главными героями девятой части станут Леон и Джилл.

Вас также могут заинтересовать новости: