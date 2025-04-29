Геймеры Страны восходящего солнца прозвали дебютный проект французов "Something 33".

Дебютный проект французской студии Sandfall Interactive - Clair Obscur: Expedition 33 уже называют "новой классикой RPG" и ставят рекордные оценки, но многие игроки всё ещё остаются в недоумении: что значит название игры?

"Expedition 33" - тут всё ясно: команда с одноимённым номером отправляется в опасное путешествие по острову Люмьер. А вот "Clair Obscur" (по французски "светотень", отсылает к художественному приёму контраста света и тьмы) ставит в тупик даже англоязычных игроков. Но настоящие сложности начались не на Западе, а в Японии.

Как сообщает Automaton Media, японские игроки настолько запутались в произношении, что просто перестали пытаться. Вместо полного названия они теперь ласково зовут игру Something 33, по сути, "Что-то там 33" или просто "Какой-то 33". Сложное сочетание французского и английского оказалось чересчур для местной фонетики: такие звуки и комбинации букв в японском языке встречаются редко, а сокращений у названия попросту нет.

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Ранее мы рассказывали, что критики выпустили рецензии на Clair Obscur: Expedition 33 и поставили игре на Metacritic аж 92 балла.

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