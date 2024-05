На компьютерах вышла "режиссерская" версия Ghost of Tsushima со всеми дополнениями.

Sony продолжает переносить библиотеку игр от своих внутренних студий на ПК. Вслед за Horizon Forbidden West состоялся релиз самурайского экшена Ghost of Tsushima – и он моментально побил рекорды большинства других релизов Sony в магазине Steam.

На протяжении четырех лет "Цусима" была эксклюзивом PlayStation, поэтому как только проект добрался до ПК, он сразу же привлек большое количество игроков. В Steam-версию одновременно играло более 57 тысяч человек спустя несколько часов после релиза. Это больше, чем у Days Gone, дилогии Horizon и The Last of Us 1.

Что касается оценок, ПК-порт Ghost of Tsushima пришелся по душе игрокам – у игры 85% положительных отзывов в Steam. Стоимость игры – 1699 гривен.

Напомним, что стоит знать о ПК-версии Ghost of Tsushima:

На компьютерах вышла "режиссерская" версия игры со всеми дополнениями.

ПК-порт получил различные улучшения, включая неограниченную частоту кадров, поддержку широкоформатных мониторов и актуальных технологий вроде Nvidia DLSS 3, AMD FSR 3 и Intel XeSS.

Это первая игра Sony на ПК, в которой используется новый оверлей PlayStation, включающий ваш список друзей, трофеи, настройки и ваш профиль. А владельцы PlayStation и ПК-геймеры могут поиграть в игру вместе в кооперативном режиме Legends.

В минимальных требованиях указаны GeForce GTX 960/AMD Radeon RX 5500 XT. Чтобы получить более высокое качество картинки, нужны будут карточки уровня RTX 3070/Radeon RX 6800.

Ghost of Tsushima – приключенческий экшен в открытом мире, рассказывающий эпическую историю вторжения монгольской империи на остров Цусима. Главный герой, самурай по имени Дзин Сакай, решает нарушить свой кодекс и бороться с врагами методами синоби, зачастую нападая из тени. Разработчики вдохновлялись фильмами Акиры Куросавы и легендами о самураях.

По слухам, следующим эксклюзивом PlayStation, который выйдет на ПК, будет God of War Ragnarok. Анонс может произойти уже в этом месяце с релизом до конца 2024 года.

В ближайший год ПК также должны перенести Demon's Souls и Gran Turismo 7. А супергеройский экшен Marvel's Spider-Man 2 доберется до ПК в начале 2025 года. Также была информация, что Sony обсуждает возможность переноса на ПК и более ранних своих эксклюзивов, например, Infamous: Second Son.

