Sony продолжает переносить библиотеку игр от своих внутренних студий на ПК. Вслед за Horizon Forbidden West состоялся релиз самурайского экшена Ghost of Tsushima – и он моментально побил рекорды большинства других релизов Sony в магазине Steam.
На протяжении четырех лет "Цусима" была эксклюзивом PlayStation, поэтому как только проект добрался до ПК, он сразу же привлек большое количество игроков. В Steam-версию одновременно играло более 57 тысяч человек спустя несколько часов после релиза. Это больше, чем у Days Gone, дилогии Horizon и The Last of Us 1.
Что касается оценок, ПК-порт Ghost of Tsushima пришелся по душе игрокам – у игры 85% положительных отзывов в Steam. Стоимость игры – 1699 гривен.
Напомним, что стоит знать о ПК-версии Ghost of Tsushima:
- На компьютерах вышла "режиссерская" версия игры со всеми дополнениями.
- ПК-порт получил различные улучшения, включая неограниченную частоту кадров, поддержку широкоформатных мониторов и актуальных технологий вроде Nvidia DLSS 3, AMD FSR 3 и Intel XeSS.
- Это первая игра Sony на ПК, в которой используется новый оверлей PlayStation, включающий ваш список друзей, трофеи, настройки и ваш профиль. А владельцы PlayStation и ПК-геймеры могут поиграть в игру вместе в кооперативном режиме Legends.
- В минимальных требованиях указаны GeForce GTX 960/AMD Radeon RX 5500 XT. Чтобы получить более высокое качество картинки, нужны будут карточки уровня RTX 3070/Radeon RX 6800.
Ghost of Tsushima – приключенческий экшен в открытом мире, рассказывающий эпическую историю вторжения монгольской империи на остров Цусима. Главный герой, самурай по имени Дзин Сакай, решает нарушить свой кодекс и бороться с врагами методами синоби, зачастую нападая из тени. Разработчики вдохновлялись фильмами Акиры Куросавы и легендами о самураях.
По слухам, следующим эксклюзивом PlayStation, который выйдет на ПК, будет God of War Ragnarok. Анонс может произойти уже в этом месяце с релизом до конца 2024 года.
В ближайший год ПК также должны перенести Demon's Souls и Gran Turismo 7. А супергеройский экшен Marvel's Spider-Man 2 доберется до ПК в начале 2025 года. Также была информация, что Sony обсуждает возможность переноса на ПК и более ранних своих эксклюзивов, например, Infamous: Second Son.