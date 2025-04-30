Кроме того, после выхода на пенсию разработчик хочет заняться писательством.

Креативный директор Remedy и один из создателей Max Payne и Alan Wake Сэм Лейк, поделился мыслями о будущем и личных проектах.

В интервью The Game Business он признался, что мечтает когда-нибудь поработать с франшизой "Муми-троллей", культовыми персонажами из книг Туве Янссон.

Он рассказал, что изначально хотел быть писателем, а его путь в игровой индустрии - это своего рода обходной маршрут:

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"Надеюсь, когда я, наконец, уйду из разработки игр, мне удастся заняться чем-то меньшим по масштабу, но более личным. Но пока что - не время".

При этом он шутит, что волна наград за вклад в индустрию немного пугает: "Такое ощущение, будто мне намекают: все, ты свое сделал. Но нет, у меня еще куча идей и страсти к делу".

Сейчас Лейк вовлечен сразу в несколько проектов Remedy. Он станет геймдиректором неанонсированной игры, работает над Control 2, ремейками Max Payne 1 и 2 вместе с Rockstar, а также шутером FBC Firebreak. Помимо этого, студия занимается телеадаптациями игр вместе с Annapurna Pictures.

Ранее мы рассказывали, что Control 2 официально вошла в фазу активной разработки. Игра выйдет через полтора-два года.

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