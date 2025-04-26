Но чтобы на неё посмотреть придётся дойти аж до края карты Сиродила.

В ремастере Oblivion пользователи нашли сразу несколько новых деталей, усиливающих связь между разными частями серии The Elder Scrolls.

Главная находка - появление на горизонте Глотки Мира, самой высокой горы Тамриэля и важной локации в Skyrim. Чтобы увидеть её, необходимо отправиться на северную окраину Сиродила: гора заметна вдалеке, если подняться достаточно высоко. В оригинальном Oblivion 2006 года этой детали не было.

Кроме того, в ремастере обнаружили заклинание, напоминающее механику Skyrim: игрок может использовать магическую дорожку, ведущую к квестовым целям. Это добавляет удобства при исследовании мира и выполнении заданий, а также ещё больше сближает опыт прохождения Oblivion с более поздними стандартами серии.

Видео дня

Ранее мы рассказывали, что ремастер Oblivion прошли за 12 минут благодаря глюку с дверью из оригинальной игры. Ремастер настолько верен оригиналу, что разработчики сохранили секретную дверь, ведущую к финалу.

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