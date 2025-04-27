Это самодельное средство легко смешать из того, что есть дома.

В теплое время года уборка и домашние обязанности переходят на новый уровень. Прибавляется мытье окон и борьба с насекомыми.

Ранее мы рассказывали, как избавиться от муравьев в доме и квартире.

Блогер в TikTok Шантель Мила, которая дает советы по уборке, поделилась, чем помыть окна без разводов и как приготовить средство от пауков.

Видео дня

Как помыть окна без разводов народными средствами и отпугнуть насекомых

Оказалось, что лучшее средство от пауков создается из нескольких ингредиентов. Чтоб его сделать, возьмите:

четыре чашки воды;

две чашки белого уксуса;

четверть чашки средства для мытья посуды;

несколько капель масла перечной мяты.

По словам Шантель, полученная смесь легко удаляет грязь и жир с окон, не оставляя после себя разводов. Просто нанесите ее губкой на окна и протрите.

В то же время, если у вас есть домашнее животное, то от мятного масла стоит отказаться. Видео с методом Шантель набрало сотни тысяч просмотров и тысячи комментариев.

"Обожаю эту смесь, так как мне приходится мыть свои большие окна таким образом, как минимум раз в месяц", - поделился один из пользователей.

Кто-то из комментаторов пожаловался, что от масла кое-где остались разводы. Однако Шантель ответила, что это лишь способ, как избавиться от пауков в доме. Если же человек хочет просто очистить окна, то масло можно не добавлять.

Как объяснили в Zoflora, паукам не нравятся сильные запахи. Чтоб их отпугнуть, могут подойти масла мяты, цитрусовых, лаванды, чайного дерева, корицы или розы. Дело в том, что пауки воспринимают вкусы и запахи с помощью своих ног, а потому будут избегать поверхности с сильным ароматом.

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