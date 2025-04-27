В теплое время года уборка и домашние обязанности переходят на новый уровень. Прибавляется мытье окон и борьба с насекомыми.
Ранее мы рассказывали, как избавиться от муравьев в доме и квартире.
Блогер в TikTok Шантель Мила, которая дает советы по уборке, поделилась, чем помыть окна без разводов и как приготовить средство от пауков.
Как помыть окна без разводов народными средствами и отпугнуть насекомых
Оказалось, что лучшее средство от пауков создается из нескольких ингредиентов. Чтоб его сделать, возьмите:
- четыре чашки воды;
- две чашки белого уксуса;
- четверть чашки средства для мытья посуды;
- несколько капель масла перечной мяты.
По словам Шантель, полученная смесь легко удаляет грязь и жир с окон, не оставляя после себя разводов. Просто нанесите ее губкой на окна и протрите.
В то же время, если у вас есть домашнее животное, то от мятного масла стоит отказаться. Видео с методом Шантель набрало сотни тысяч просмотров и тысячи комментариев.
"Обожаю эту смесь, так как мне приходится мыть свои большие окна таким образом, как минимум раз в месяц", - поделился один из пользователей.
Кто-то из комментаторов пожаловался, что от масла кое-где остались разводы. Однако Шантель ответила, что это лишь способ, как избавиться от пауков в доме. Если же человек хочет просто очистить окна, то масло можно не добавлять.
Как объяснили в Zoflora, паукам не нравятся сильные запахи. Чтоб их отпугнуть, могут подойти масла мяты, цитрусовых, лаванды, чайного дерева, корицы или розы. Дело в том, что пауки воспринимают вкусы и запахи с помощью своих ног, а потому будут избегать поверхности с сильным ароматом.