В своё время OutRun была культовой гонкой на аркадных автоматах.

В Голливуде готовят экранизацию аркадной гонки OutRun. Проектом займётся Майкл Бэй, режиссёр "Трансформеров", а продюсером фильма выступит Сидни Суини, однако в актёрский состав она, по данным Deadline, не входит.

Оригинальный OutRun вышел в 1986 году на аркадных автоматах и стал одной из первых гоночных игр с упором на атмосферу и визуальный стиль. Игрок управлял спортивным автомобилем, чаще всего Ferrari Testarossa, и проезжал живописные трассы, пытаясь вовремя добраться до финиша, пока играет характерный синтвейв-саундтрек.

Игра имела минимальный сюжет: поездка с девушкой на пассажирском сиденье и сменяющиеся пейзажи, от пляжей до горных серпантинов.

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Несмотря на простую механику, OutRun стал культовым: он заложил основы поджанра аркадных гонок с видом сзади, а также вдохновил множество последующих игр. Серия несколько раз возвращалась: последняя крупная игра, OutRun 2006: Coast 2 Coast, вышла почти 20 лет назад.

Ранее мы рассказывали, что студия, снявшая "Соник в кино", готовит экранизацию Split Fiction. За права на фильм борется компания Story Kitchen.

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