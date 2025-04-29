Создатель NieR Йоко Таро поделился, что на самом деле стоит за его играми. Почти всё, что он делал за свою карьеру, напрямую вдохновлено Neon Genesis Evangelion.
В интервью Square Enix, приуроченном к 15-й годовщине серии, Таро прямо заявил, что NieR: Automata был определённо вдохновлён культовым аниме, а затем добавил: "На самом деле всё, что я создаю, - это влияние Evangelion".
Конкретизировать, каким образом именно влияние выражается, он не стал. Но и без пояснений понятно: NieR полон тревожных размышлений о самоидентификации, апатии, человечности и абсурде - все приёмы Хидеаки Анно на месте, только вместо гигантских роботов тут андроиды с катанами.
Во многом этот взгляд на мир сформировался, по словам Таро, в момент работы над первым NieR. Тогда он решил, что мир будущего будет без людей и на этом фундаменте строил всё остальное. Однако, оглядываясь назад, он признаётся что наверное, не стоило так легко избавляться от человечества.
Впрочем, у этой склонности к апокалипсису может быть и более личная причина. Таро признаётся, что во время работы над игрой пережил откровение: "Я понял, что у меня нулевая харизма".
Возможно, именно из-за этого некоторые сотрудники покидали проект. А сам он осознал: "Я ещё более неорганизованный человек, чем думал".
Ранее Йоко Таро поразмышлял о будущем индустрии видеоигр с развитием искусственного интеллекта. По его мнению, через 50 лет разработчики игр станут такой же редкостью, как сейчас барды.