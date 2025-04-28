Сообщается, что это будет нечто новое для серии и Blizzard никак не ограничивают разработчиков.

В марте в Южной Корее началась борьба за права на разработку новой игры по StarCraft. Среди кандидатов выделилась студия Nexon, разработчики The First Descendant. Как сообщают местные СМИ, Blizzard уже начала с ней переговоры.

Сделка потенциально включает не только права на StarCraft, но и распространение мобильной версии Overwatch в Южной Корее и Японии. Разработкой мобильной Overwatch занимается сама Blizzard, но подробностей пока крайне мало.

Что касается StarCraft, известно, что Blizzard не ограничивала кандидатов в жанровых рамках. По данным журналистов, питч от Nexon оказался "уникальным" на фоне других предложений, что и подтолкнуло стороны к более серьёзным переговорам.

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Важно отметить, что параллельно Blizzard всё ещё трудится над отдельным шутером по StarCraft. Этот проект разрабатывается внутри компании и не связан с инициативами корейских студий.

Ранее мы рассказывали, что Blizzard проведёт следующий Blizzcon в 2026 году, в этом году ивент отменяется. Это уже 4 отменённый Blizzcon за последние 6 лет.

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