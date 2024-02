ПК-порт Marvel’s Spider-Man 2 ранее упоминался в утекших документах Insomniac Games. Его релиз, возможно, состоится уже в этом году.

Моддеры продолжают удивлять своими достижениями в области компьютерного гейминга. На этот раз группа энтузиастов успешно завершила портирование на ПК пока что PS5-эксклюзива Marvel's Spider-Man 2 от Insomniac Games. Игра теперь находится в играбельном состоянии, более того, ее можно пройти от начала и до конца, пишет DSOGaming.

Неофициальный ПК-порт "Паука" собрали при помощи утекших данных студии Insomniac, которые оказались в руках программистов и моддеров в конце 2023 года. В новой версии "1.1.0" решили большинство визуальных проблем (как фризы и заикания) и улучшили производительность, включая FPS.

Для стабильной игры потребуется довольно мощная конфигурация. Для 720p/30 fps нужен компьютер с Intel Core i7 8700K, 16 ГБ ОЗУ и GeForce GTX 1650. А для комфортной игры в 1440p в системных требованиях указан RTX 4070. Ссылки и инструкции по установке игры можно найти на различных платформах, включая Discord и Reddit.

Геймплей ПК-версии Spider-Man 2

Сама Sony пока ничего не говорила о возможном выходе Marvel’s Spider-Man 2 на ПК. Однако в утекших документах упоминалось, что ПК-версия появится в 2025 финансовом году, то есть в промежутке с апреля 2024 по март 2025.

На PlayStation 5 Marvel's Spider-Man 2 получила средний балл в 90 из 100. В обзорах говорится, что это не только одна из лучших игр 2023 года, но и одна из лучших игр про супергероев в принципе.

Помимо Spider-Man 2 в ближайший год на компьютеры перенесут The Last of Us 2, God of War: Ragnarok, Horizon Forbidden West и другие популярные Sony-эксклюзивы. Также издатель обсуждает возможность переноса на ПК и более ранних своих эксклюзивов, например, Infamous: Second Son.

