Какие важные и другие даты отмечают православные верующие во втором месяце весны по новому и старому стилю.

Апрель 2025 богат на большие праздники в православной церкви. В этом месяце верующие отметят Вход Господний в Иерусалим (Вербное воскресенье), а также одно из самых великих христианских торжеств - Воскресение Христово. Какие еще даты будут в этом месяце по новому и старому стилю, кого будут почитать и когда начинается поминальная неделя (Проводы) - смотрите ниже в календаре от УНИАН.

Новый церковный календарь на апрель 2025 года

С сентября 2023 в Православной церкви Украины (ПЦУ) было решено перейти на новоюлианский календарь, в связи с чем все праздники с фиксированной датой (непереходные) сдвинулись - на 13 дней раньше. Переходные церковный даты и событи - например, такие как Пасха и Великий пост - остаются одинаковыми как для нового, так и старого стилей.

Православные праздники по новому стилю в апреле 2025:

Видео дня

1 апреля - прп. Марии Египетской, прп. Геронтия, канонарха Киево-Печерского.

2 апреля - прп. Тита, чудотворца.

3 апреля - прп. Никиты, исповедника, иконы Божией Матери "Неувядаемый Цвет".

4 апреля - прп. Иосифа Песнописца, прп. Иосифа Многоболезненного Киево-Печерского.

5 апреля - Похвала Пресвятой Богородицы, мчч. Агафопода, диакона, Феодула, чтеца, и прочих с ними.

6 апреля - прп. Марии Египетской, свт. Евтихия, архиеп. Константинопольского, свт. Мефодия, архиеп. Моравского.

7 апреля - шестая неделя Великого поста (Вербная неделя), прп. Георгия, исповедника.

8 апреля - апп.от 70-ти Иродиона и других, прп. Руфа, затворника Киево-Печерского, свт. Нифонта Киево-Печерского, еп. Новгородского.

9 апреля - мч. Евпсихия.

10 апреля - мчч. Терентия, Помпия, Африкана, Максима, Зенона, Александра, Феодора и других, блг. гетьмана Петра (Конашевича-Сагайдачного).

11 апреля - сщмч. Антипы, еп. Пергама Асийского.

12 апреля - Лазарева суббота, воскрешение прав. Лазаря, прп. Василия, исповедника, еп. Парийского.

13 апреля - Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье), сщмч. Артемона, пресвитера Лаодикийского.

14 апреля - начало Страстной недели, Великий понедельник, мчч. Антония, Иоанна и Евстафия Литовских.

15 апреля - Великий вторник, Вышгородской (Владимирской) иконы Божией Матери, апп. от 70-ти Аристарха, Пуда и Трофима, блг. вел. кн. Мстислава Владимировича.

16 апреля - Великая среда, мчч. Агафьи, Ирины, Хионии, Ильинско-Черниговской иконы Божией Матери.

17 апреля - Великий четверг (Чистый четверг), воспоминание Тайной вечери, сщмч. Симеона, еп. Персидского и прочих с ним, прп. Акакия.

18 апреля - Великая пятница (Страстная пятница), воспоминание святых спасительных страстей Господа нашего Иисуса Христа, прп. Иоанна Солунского.

19 апреля - Великая суббота, прп. Иоанна Древнепечерника.

20 апреля - Светлое Христово Воскресение (Пасха), прп. Феодора Трихины.

(Пасха), прп. Феодора Трихины. 21 апреля - Пасхальная неделя, сплошная седмица (неделя), Светлый понедельник, сщмч. Януария, еп. и других.

22 апреля - Светлый вторник, Иверской иконы Божией Матери, прп. Феодора Секиота.

23 апреля - Светлая среда, вмч. Юрия Победоносца (Георгия Победоносца), мчч. Анатолия и Протолеона.

24 апреля - Светлый четверг, мч. Саввы Стратилата, прп. Саввы Киево-Печерского, прп. Алексия, затворника Киево-Печерского.

25 апреля - Светлая пятница, иконы Божией Матери "Живоносный источник", ап. и еванг. Марка.

26 апреля - Светлая суббота, сщмч. Василия, еп. Амасийского.

27 апреля - Антипасха, второе воскресенье после Пасхи, ап. Фомы, прп. Стефана, игумена Киево-Печерского, еп. Владимирского, Львовской иконы Божией Матери.

28 апреля - вторая неделя после Пасхи (Проводы), по традиции на этой недели совершается поминовение умерших, апп. от 70-ти Иасона и Сосипатра.

29 апреля - девяти мчч. Кизицких, прп. Мемнона, чудотворца.

30 апреля - ап. Иакова, брата святого Иоанна Богослова, обретение мощей Никиты Киево-Печерского, еп. Новгородского.

В этом месяце также заканчивается один из самых длинных православных постов - Великий. Постными согласно церковному уставу остаются среда и пятница, за исключением сплошных седмиц.

Церковный календарь на апрель 2025 года по старому стилю

Несмотря на переход украинской церкви на новый календарь, часть православных верующих придерживаются старого стиля и продолжают отмечать праздники согласно ему.

Православные праздники по старому стилю в апреле 2025 будут такие:

1 апреля - мчч. Хрисанфа и Дарии.

2 апреля - мч. Фотины.

3 апреля - прп. Иакова, еп. Катанского (Сицилийского).

4 апреля - сщмч. Василия, пресвитера Анкирского.

5 апреля - прп. Никона Сицилийского, еп., и 199-ти учеников его, прп. Никона, игумена Киево-Печерского.

6 апреля - прп. Марии Египетской, предпразднество Благовещения Пресвятой Богородицы, прп. Захарии Печерского, постника.

7 апреля - Благовещение Пресвятой Богородицы , шестая неделя Великого поста (Вербная неделя).

, шестая неделя Великого поста (Вербная неделя). 8 апреля - Собор архангела Гавриила.

9 апреля - мч. Матроны Солунской.

10 апреля - прп. Иллариона Нового, прпмч. Евстратия Киево-Печерского.

11 апреля - мчч. Марка, еп. Арефуссийского, Кирилла, диакона и других.

12 апреля - Лазарева суббота, воскрешение праведного Лазаря, свт. Софрония, еп. Иркутского.

13 апреля - Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье), прп. Ипатия, целителя Киево-Печерского.

14 апреля - начало Страстной недели, Великий понедельник, прп.Марии Египетской, прп. Геронтия, канонарха Киево-Печерского.

15 апреля - Великий вторник, прп.Тита, чудотворца.

16 апреля - Великая среда, прп. Никиты, исповедника, иконы Божией Матери "Неувядаемый Цвет".

17 апреля - Великий четверг (Чистый четверг), воспоминание Тайной вечери, прп. Иосифа Песнописца, прп. Иосифа Многоболезненного Киево-Печерского.

18 апреля - Великая пятница (Страстная пятница), Похвала Пресвятой Богородицы, мчч. Агафопода, диакона, Феодула, чтеца, и прочих с ними.

19 апреля - Великая суббота, прп. Марии Египетской, свт. Евтихия, архиеп. Константинопольского, свт. Мефодия, архиеп. Моравского.

20 апреля - Светлое Христово Воскресение (Пасха), прп. Георгия, исповедника.

(Пасха), прп. Георгия, исповедника. 21 апреля - Пасхальная неделя, сплошная седмица, Светлый понедельник, апп. от 70-ти Иродиона и других, прп. Руфа, затворника Киево-Печерского, свт. Нифонта Киево-Печерского, еп. Новгородского.

22 апреля - Светлый вторник, мч. Евпсихия, Иверской иконы Божией Матери.

23 апреля - Светлая среда, мчч. Терентия, Помпия, Африкана, Максима, Зенона, Александра, Феодора и других, блгв. гетмана Петра (Конашевича-Сагайдачного).

24 апреля - Светлый четверг, сщмч. Антипы, еп. Пергама Асийского.

25 апреля - Светлая пятница, прп. Василия, исповедника, еп. Парийского, иконы Божией Матери "Живоносный источник".

26 апреля - Светлая субота, сщмч. Артемона, пресвитера Лаодикийского.

27 апреля - Антипасха, второе воскресенье после Пасхи, ап. Фомы, мчч. Антония, Иоанна и Евстафия Литовских, Львовской иконы Божией Матери.

28 апреля - вторая неделя после Пасхи (Проводы), по традиции на этой недели совершается поминовение умерших, Вышгородской (Владимирской) иконы Божией Матери, апп. от 70-ти Аристарха, Пуда и Трофима, блгв. вел.кн. Мстислава Владимировича.

29 апреля - мчч. Агафьи, Ирины, Хионии, Ильинско-Черниговской иконы Божией Матери.

30 апреля - сщмч. Симеона, еп. Персидского и прочих с ним, прп. Акакия.

Напомним, что непереходящие праздники (те, что не имеют фиксированной даты) - например, такие как Пасха, Вход в Господень в Иерусалим, Лазарева суббота - в новом и старом церковном календаре имеют одинаковые даты.

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