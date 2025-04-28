В третьей серии заметили отсылку на финал The Last of Us 2.

В третьем эпизоде второго сезона The Last of Us мелькнула крошечная деталь, которая довела фанатов до слёз, и, возможно, намекнула на ещё более болезненный момент впереди.

Как пишет Games Radar, после гибели Джоэла Элли приходит на его могилу и оставляет там горсть кофейных зёрен. Неприметный жест, но именно он вогнал зрителей в эмоциональный шторм.

Причина в том, что эта сцена связана с важным флешбеком из игры. В оригинале последний разговор Элли и Джоэла в эпилоге проходит на веранде, той, что мелькнула в первом эпизоде сериала. Джоэл тогда вспоминал, как ему пришлось обменивать многие вещи на кофе - отсюда и кофейные зёрна у могилы.

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Фанаты считают, что этот символический момент подтверждает: сцену на веранде точно покажут, несмотря на уже свершившуюся трагедию. По версии шоу Элли сказала Гейл, сказав, что в ту ночь так и не поговорила с Джоэлом, но детали, вроде кофейных зёрен и гитары, вернувшейся в её комнату, намекают на обратное.

Ранее создатель The Last of Us Нил Дракманн поделился, почему сериал стал настолько популярен. Шоу почти полностью повторяет сценарий игры, но при этом для просмотра сериала в оригинал играть необязательно.

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